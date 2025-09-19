टी-20 अंतरराष्ट्रीय: डेथ ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, शीर्ष पर है यह अफगानी
क्या है खबर?
टी-20 क्रिकेट को फटाफट क्रिकेट भी कहा जाता है। इस प्रारूप में कम समय में रोमांचक मुकाबलों के साथ चौकों और छक्कों की झड़ी भी देखने को मिल जाती है। कई बार तो बल्लेबाज डेथ ओवर (16-20 ओवर) में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर छक्कों की बारिश सी कर देते हैं और टीम के स्कोर को उम्मीद से भी आगे ले जाते हैं। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय के डेथ ओवर में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं।
#1
मोहम्मद नबी- 74 छक्के
इस सूची में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी अब पहले पायदान पर हैं। उन्होंने डेथ ओवर में 74 छक्के लगाए हैं। उन्होंने एशिया कप 2025 में गुरुवार (18 सितंबर) को श्रीलंकाई स्पिनर दुनिथ वेल्लालगे के ओवर में लगातार 5 छक्के जड़कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। नबी ने डेथ ओवर में 633 गेंदों का सामना करते हुए 74 छक्के जड़े हैं। वह अब तक 139 मैचों में 113 छक्कों की मदद से 2,357 रन बना चुके हैं।
#1
डेविड मिलर- 74 छक्के
इस सूची में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बल्लेबाज डेविड मिलर संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। उन्होंने भी डेथ ओवर में 74 छक्के लगाए हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में डेथ ओवर में 708 गेंदों का सामना कर 74 छक्के जड़े हैं। वह अब तक 130 मैचों में 140.66 की स्ट्राइक रेट से 2,591 रन अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 2 शतक और 8 अर्धशतक शामिल है। उन्होंने कुल 130 छक्के अपने नाम किए हैं।
#2
हार्दिक पांड्या- 71 छक्के
इस सूची में भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने डेथ ओवर में कुल 71 छक्के लगाए हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में डेथ ओवर में 613 गेंदों का सामना करते हुए 71 छक्के जड़े हैं। वह अब तक 116 मैचों की 90 पारियों में 141.67 की स्ट्राइक रेट से 1,812 रन अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 5 अर्धशतक शामिल है। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक कुल 135 छक्के अपने नाम किए हैं।
#3
नजीबुल्लाह जादरान- 70 छक्के
इस सूची में अफगानिस्तान के मध्य क्रम के बल्लेबाज नजीबुल्लाह जादरान तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने डेथ ओवर में कुल 70 छक्के लगाए हैं। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के डेथ ओवर में 550 गेंदों का सामना करते हुए 70 छक्के जड़े हैं। वह 107 मैचों की 95 पारियों में 137.80 की स्ट्राइक रेट से 1,830 रन अपने नाम कर चुके हैं। इसमें 8 अर्धशतक शामिल है। उन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अब तक कुल 97 छक्के अपने नाम किए हैं।