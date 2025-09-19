एशिया कप 2025, सुपर-4: श्रीलंका बनाम बांग्लादेश मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

एशिया कप 2025 के सुपर-4 का पहला मैच में श्रीलंका क्रिकेट टीम का सामना शनिवार (20 सितंबर) को बांग्लादेश क्रिकेट टीम से होगा। श्रीलंका ने ग्रुप-B में अपने तीनों मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि बांग्लादेश की टीम 2 मुकाबले जीतकर दूसरे स्थान पर रही है। दोनों टीमों के बीच ग्रुप चरण के मुकाबले में को श्रीलंका ने 6 विकेट से अपने नाम किया था। इस बीच मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड बांग्लादेश के खिलाफ भारी रहा है श्रीलंका का पलड़ा टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में श्रीलंका टीम का बांग्लादेश के खिलाफ पलड़ा काफी भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 21 मैच खेले गए हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 13 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम 8 मैच जीतने में सफल रही है। दोनों टीमों के बीच आखिरी भिड़ंत 13 सितंबर, 2025 को अबु धाबी में हुई थी, जिसमें श्रीलंका ने 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब बांग्लादेश की टीम वापसी करना चाहेगी।

टीम ऐसी हो सकती है श्रीलंका की टीम श्रीलंका की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। ऐसे में वह टीम में बदलाव करने से बच सकती है। कुसल मेंडिस और पथुम निसांका बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं और उन पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी होगी। मध्यक्रम में कप्तान असलंका से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। श्रीलंका की संभावित एकादश: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा।

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है बांग्लादेश टीम बांग्लादेश की टीम श्रीलंका से पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला चुकाना चाहेगी। टीम को कप्तान लिटन दास से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। इसी तरह टीम सैफ हसन और तंजीद हसन से बेहतर शुरुआत की उम्मीद करेगी। गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। बांग्लादेश की संभावित एकादश: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), तौहीद हृदॉय, शमीम हुसैन, जाकेर अली, नूरुल हसन, नशीम अहमद, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें लिटन ने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 36.25 की औसत और 134.25 की स्ट्राइक रेट से 290 रन बनाए हैं। तंजीद के बल्ले से पिछले 8 मुकाबलों में 129.65 की स्ट्राइक रेट से 223 रन निकले हैं। श्रीलंका के निसांका ने पिछले 10 मुकाबलों में 35.40 की औसत से 354 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में बांग्लादेश के तस्कीन ने पिछले 6 मैच में 16 विकेट और श्रीलंका के दुष्मंता ने पिछले 6 मैचों में 12 विकेट चटकाएं हैं।