टी-20 क्रिकेट: इन भारतीय बल्लेबाजों ने हर छक्के के लिए खेली सबसे कम गेंदें

टी-20 क्रिकेट को रनों की बारिश के लिए जाना जाता है। इस प्रारूप में बल्लेबाज तेजी से खेलते हुए चौकों-छक्कों की मदद से अधिक रन बटोरने की कोशिश करते हैं। कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो बहुत कम गेंदें खेलते हुए छक्के जड़ते रहते हैं। इससे टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता है। ऐसे में आइए न्यूनतम 200 छक्के लगाने वाले उन भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हर एक छक्के के लिए सबसे कम गेंदें खेली है।

#1 अभिषेक शर्मा हर 9.98 गेंदों के बाद लगाते हैं छक्का इस सूची में टी-20 प्रारूप वाली भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पहले पायदान पर हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में कुल 146 मैच की 142 पारियों में 31.55 की औसत और 166.28 की स्ट्राइक रेट से 4,034 रन बनाए हैं। इसमें 7 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 243 छक्के अपने नाम दर्ज किए हैं। इस हिसाब से उन्होंने औसतन हर एक छक्के के लिए सबसे कम 9.98 गेंदें खेली हैं।

#2 शिवम दुबे ने हर 11.60 गेंद के बाद लगाया है छक्का इस सूची में टी-20 प्रारूप वाली भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में कुल 169 मैच की 152 पारियों में 31.20 की औसत और 142.21 की स्ट्राइक रेट से 3,433 रन बनाए हैं। इसमें 16 अर्धशतक भी शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 208 छक्के अपने नाम दर्ज किए हैं। इस हिसाब से उन्होंने औसतन हर एक छक्के के लिए सबसे कम 11.60 गेंदें खेली हैं।

#3 हार्दिक पांड्या हर 13.13 गेंदों के बाद जड़ते हैं छक्का इस सूची में टी-20 प्रारूप वाली भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या तीसरे पायदान पर हैं। उन्होंने अपने टी-20 करियर में कुल 302 मैच की 263 पारियों में 29.65 की औसत और 142.47 की स्ट्राइक रेट से 5,575 रन बनाए हैं। इसमें 21 अर्धशतक भी शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 298 छक्के अपने नाम दर्ज किए हैं। इस हिसाब से उन्होंने औसतन हर 13.13 गेंदों के बाद एक छक्का लगाया है।