टी-20 क्रिकेट में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं 14,000 से ज्यादा रन, जानिए शीर्ष पर कौन

टी-20 क्रिकेट में 14,000 से ज्यादा रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए असाधारण उपलब्धि मानी जाती है। यह प्रारूप तेज रफ्तार, आक्रामक खेल और निरंतर प्रदर्शन की कड़ी परीक्षा लेता है। सालों तक अलग-अलग लीग, अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों और बदलते हालात में रन बनाते रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। हालांकि, कुछ दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने दमदार खेल और लंबी निरंतरता के दम पर यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। आइए उनपर एक नजर डालते हैं।

#1 क्रिस गेल (14,562 रन) सूची में पहले स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2005 में खेला था। आखिरी बार वह 2022 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 463 मुकाबले खेले थे और इसकी 455 पारियों में 53 बार नाबाद रहते हुए 14,562 रन बनाए थे। उनकी औसत 36.22 और स्ट्राइक रेट 144.75 की रही थी। उनके बल्ले से 22 शतक और 88 अर्धशतक निकले थे। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 175* रन था।

#2 किरोन पोलार्ड (14,462 रन) सूची में दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के एक और स्टार बल्लेबाज किरोन पोलार्ड हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2006 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 733 मैच खेले हैं और इसकी 650 पारियों में 31.71 की औसत से 14,462 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 151.07 की रही है। पोलार्ड ने अपने टी-20 करियर में 1 शतक और 67 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 104 रन रहा है।

#3 एलेक्स हेल्स (14,449 रन) तीसरे स्थान पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज एलेक्स हेल्स हैं। इस खिलाड़ी ने अपना पहला टी-20 मुकाबला साल 2009 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 528 मुकाबले खेले हैं और इसकी 523 पारियों में 40 बार नाबाद रहते हुए 14,449 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी औसत 29.91 और स्ट्राइक रेट 144.51 की रही है। हेल्स के बल्ले से 7 शतक और 92 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 119* रन रहा है।

