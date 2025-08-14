स्कॉट बोलैंड ने कहा- एशेज 2023 के मुकाबले अब मैं बेहतर गेंदबाज हूं

एशेज सीरीज 2023 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत के दौरान स्कॉट बोलैंड को सिर्फ 2 टेस्ट में मौका मिला था और वे 2 विकेट ले पाए। इंग्लैंड में हुई 2-2 की बराबरी वाली सीरीज में मिचेल स्टार्क (23 विकेट), पैट कमिंस (18) और जोश हेजलवुड (16) का दबदबा रहा था। उस सीरीज के बाद बोलैंड ने 4 टेस्ट में 27 विकेट झटके हैं। उन कठिन दिनों को याद कर 36 वर्षीय बोलैंड ने अब बड़ा बयान दिया है।

उम्र उम्र बढ़ने के बावजूद मेरे कौशल में निखार आया- बोलैंड एशेज 2023 की तुलना में खुद को बेहतर गेंदबाज मानते हुए बोलैंड ने कहा, "उम्र बढ़ने के बावजूद मेरे कौशल में निखार आया है। करियर के अंतिम चरण में होने के बावजूद मैं अब भी सीख रहा हूं कि मुझे कैसे अपना 100 फीसदी प्रदर्शन देना है।" इंग्लैंड में कई बार उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं मिले। हालांकि, अब वे पहले से बेहतर गेंदबाज हैं और अगली एशेज ऐसी परिस्थितियों में होगी जिन्हें वे भली-भांति जानते हैं।

योगदान टीम के लिए हर हाल में योगदान देना चाहते हैं बोलैंड बोलैंड ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड (रोनी) ने उन्हें चुनौती तो नहीं दी, लेकिन पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जिससे उनका शरीर पूरे समय सर्वश्रेष्ठ स्तर पर रह सके। बोलैंड ने कहा कि उनका लक्ष्य बस आगे बढ़ते रहना है और जितना संभव हो सके, लंबे समय तक अपने शरीर को बेहतरीन स्थिति में बनाए रखना है। ताकि वे लगातार उच्च स्तर का प्रदर्शन कर सकें और टीम के लिए योगदान देते रहें।

साथी 4 तेज गेंदबाजों को मौका देने पर क्या बोले बोलैंड? बोलैंड ने 4 तेज गेंदबाजों के साथ खेलने की संभावना पर कहा, "ऐसा हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में शायद नहीं हो। नाथन लियोन दुनिया के बेहतरीन स्पिनरों में से हैं जो किसी भी परिस्थिति में गेंदबाजी कर सकते हैं और पिछले कुछ सालों से हमारी गेंदबाजी का सहारा हैं।" उन्होंने कहा कि कैमरून ग्रीन की वापसी 4 तेज गेंदबाजों की संभावना को कम कर देती है, क्योंकि टीम संतुलन में स्पिनर की अहम भूमिका रहती है।

विपक्षी स्लेजिंग को लेकर क्या बोले बोलैंड? बोलैंड ने कहा, "विपक्षी टीम मैदान पर जो चाहे कर सकती है, लेकिन हमारी टीम पिछले 4 सालों से अपने खेल में लगातार एक जैसी है। हमारे क्रिकेट खेलने के तरीके में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आगे भी मुकाबलों में वही टीम जीतेगी जो बड़े मौकों पर बाजी मारेगी। हमारे पास बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं। अगर वे स्लेज करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन इससे टीम पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।"