सूर्यकुमार ने लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@ICC)

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: सूर्यकुमार यादव ने 15 गेंदों में लगाया अर्धशतक, मुंबई को दिलाई जीत

लेखन अंकित पसबोला 12:09 pm Nov 14, 202612:09 pm

क्या है खबर?

इस समय खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में ग्रुप-D के मुकाबले में मुंबई क्रिकेट टीम ने हैदराबाद को 7 विकेट से शिकस्त दी। कोलकाता के जाधवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में जीत के लिए मिले 173 रन के लक्ष्य को मुंबई ने हासिल किया। मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तेज अर्धशतक (60*) लगाते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।