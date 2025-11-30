सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: ईशान किशन ने 45 गेंदों में जड़ा शतक, जानिए उनके आंकड़े 

इस समय खेली जा रही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड क्रिकेट टीम के कप्तान ईशान किशन ने त्रिपुरा क्रिकेट टीम के खिलाफ आक्रामक शतक (113*) लगाया। उनकी इस पारी की मदद से मैच में झारखडं ने 8 विकेट से जोरदार जीत दर्ज की। दिलचस्प रूप से यह किशन के टी-20 क्रिकेट करियर का कुल 5वां शतक साबित हुआ। आइए उनकी पारी और टी-20 प्रारूप के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी शानदार रही किशन की पारी जीत के लिए मिले 183 के लक्ष्य का पीछा करते हुए झारखंड ने दूसरे ओवर में ही ओपनर उत्कर्ष सिंह का विकेट खो दिया। पांचवें ओवर में कुमार कुशाग्र के आउट होने से झारखंड का स्कोर 32/2 हो गया। शुरुआती झटकों के बावजूद किशन ने जोरदार बल्लेबाजी की और 45 गेंदों में शतक पूरा किया। झारखंड की इस जीत में किशन ने 50 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 113 रन बनाए। उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के भी लगाए।

आंकड़े ऐसा है किशन का टी-20 करियर क्रिकइंफो के मुताबिक, किशन ने टी-20 क्रिकेट में अपना 5वां शतक लगाया। उनके नाम 29 अर्धशतक भी हैं। अपने टी-20 क्रिकेट करियर में उन्होंने 209 मैचों की 200 पारियों में 29.32 की औसत के साथ 4,525 रन बनाए हैं। इस बीच उनकी स्ट्राइक रेट 135.42 रही है। इस दौरान उन्होंने 249 छक्के और 534 चौके भी लगाए हैं। दिलचस्प रूप से किशन ने अपने टी-20 करियर की सर्वोच्च पारी आज खेली।

जानकारी मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में किशन का प्रदर्शन किशन ने मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में पहली बड़ी पारी खेली है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 27 रन बनाए थे। इसके बाद कर्नाटक के खिलाफ अपने दूसरे मैच में उन्होंने 15 रन बनाए थे।

