सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदाें में जड़ा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025: अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदाें में जड़ा शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के टी-20 सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में पंजाब क्रिकेट टीम की ओर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए बंगाल क्रिकेट टीम के खिलाफ शतकीय पारी (148) खेली। यह उनके टी-20 करियर का 8वां शतक रहा, जिसे उन्होंने 32 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस तूफानी शतकीय पारी की बदौलत ही पंजाब की टीम मैच में 310/5 का स्कोर खड़ा करने में सफल रही। आइए अभिषेक की पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
ऐसी रही अभिषेक की पारी और साझेदारी?
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब टीम को अभिषेक और प्रभसिमरन सिंह (70) ने तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 75 गेंदों में 205 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान प्रभसिमरन ने अर्धशतक और अभिषेक ने शतक पूरा किया। उसके बाद अभिषेक ने अन्य बल्लेबाजों के साथ साझेदारी करते हुए स्कोर को 250 के पार पहुंचाया। वह पारी में 52 गेंदों में 8 चौके और 16 छक्कों की मदद से 148 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है अभिषेक का टी-20 करियर?
अभिषेक ने 2018 में टी-20 करियर का आगाज किया था। वह अब तक 161 मैचों की 157 पारियों में 32 से अधिक की औसत और 167 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ 4,669 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 26 अर्धशतक अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसी मैच में आया है। वह 26 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भी 2 शतक और 6 अर्धशतकों की मदद से 1,012 रन बना चुके हैं।
उपलब्धि
अभिषेक ने 12 गेंदों में अर्धशतक जड़कर हासिल की यह उपलब्धि
अभिषेक ने मैच में केवल 12 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह टी-20 क्रिकेट में संयुक्त् रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा। पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह, क्रिस गेल और हजरतुल्लाह जजई और साहिल चौहान भी 12-12 गेंदों में अर्धशतक जड़ चुके हैं। अब अभिषेक केवल दीपेंद्र सिंह ऐरी (9 गेंद) और आशुतोष शर्मा (11 गेंद) से पीछे हैं। अभिषेक ने अपने अर्धशतक में 5 चौके और 5 छक्के लगाए। उन्होंने केवल एक डॉट बॉल खेली।
शतक
टी-20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक शतक लगाने वाले भारतीय
अभिषेक ने टी-20 क्रिकेट में 8वां शतक जड़ने के साथ ही खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वह अब पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सर्वाधिक शतक जड़ने वाले भारतीय बन गए हैं। यह जोड़ी अब केवल विराट कोहली से पीछे है, जिनके नाम इस प्रारूप में 9 शतक दर्ज हैं। अभिषेक ने इस शतक के साथ केएल राहुल को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम कुल 7 शतक दर्ज हैं।