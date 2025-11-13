विजय हजारे और मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलेंगे सूर्यकुमार यादव, रणजी ट्रॉफी में नहीं लेंगे हस्सा

आगामी 26 नवंबर से टी-20 प्रारूप में खेली जाने वाली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत होनी है। वहीं, दिसंबर में वनडे प्रारूप में होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी शुरू होगी। इन दोनों घरेलू टूर्नामेंट में कई भारतीय सीनियर खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। ऐसी खबर है सूर्यकुमार यादव भी इन दोनों टूर्नामेंट में मुंबई की टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान MCA के सूत्र ने की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक MCA के एक सूत्र ने कहा, "सूर्यकुमार ने MCA को सूचित किया है कि वह रणजी ट्रॉफी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और हमने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है क्योंकि हमें लगता है कि टी-20 विश्व कप नजदीक होने के कारण उन्हें इस पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने हमें सूचित किया है कि वह सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहेंगे।"

दुबे शिवम दुबे भी रणजी में नहीं लेंगे हिस्सा भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे भी रणजी ट्रॉफी के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। MCA ने उन्हें इस टूर्नामेंट से हटने की अनुमति दी है। दरअसल, भारतीय टीम को दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलनी है और दुबे इसके लिए तैयारियों में व्यस्त रहने वाले हैं। ऐसे में चयनकर्ताओं ने मुंबई के अगले रणजी ट्रॉफी मैच के लिए तनुश कोटियन और मोहित अवस्थी को चुना है।