मुंबई टी-20 लीग में भी जारी रही सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म, जानिए आंकड़े

नतीजा ट्रायम्फ नाइट्स को झेलनी पड़ी हार 210 रनों का पीछा करते हुए ट्राइम्फ नाइट्स के सलामी बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने पर सूर्यकुमार ने 4 चौके लगाकर पावरप्ले में टीम को 56 रन पर 2 विकेट तक पहुंचाया। हालांकि, बाएं हाथ के स्पिनर राहुल सावंत ने उन्हें 19 रन पर आउट कर टीम को हार की ओर धकेल दिया। नूतन गोयल की 56 गेंदों पर खेली गई 93 रनों की शानदार पारी के बावजूद ट्राइम्फ नाइट्स 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन ही बना पाई।

सवाल सूर्यकुमार की फॉर्म पर उठ रहे हैं सवाल सूर्यकुमार के हालिया प्रदर्शन ने इस प्रारूप में उनकी निरंतरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत को टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने के बावजूद बल्ले से उनका प्रदर्शन संघर्षपूर्ण रहा। भारत के पहले मैच में लगाए गए एक अर्धशतक को छोड़कर वह कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ टूर्नामेंट से पहले की सीरीज में उन्होंने 3 अर्धशतक लगाकर लय हासिल कर ली थी, लेकिन यह लय विश्व कप में बरकरार नहीं रह पाई।

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