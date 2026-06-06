सूर्यकुमार यादव ने टी-20 टीम की कप्तानी जाने पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
सूर्यकुमार यादव ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम के कप्तान पद से हटाए जाने पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुंबई के अपने साथी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को इस नेतृत्व की जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए कहा कि अब मुंबई शहर का एक और कप्तान भारत की टी-20 टीम का नेतृत्व करेगा। बता दें कि सूर्यकुमार को उनकी खराब फॉर्म के कारण न केवल कप्तान पद से हटाया गया है, बल्कि टीम से भी बाहर कर दिया गया है।
बयान
सूर्यकुमार ने क्या दिया बयान?
सूर्यकुमार ने मंबई टी-20 लीग में ट्रायम्फ नाइट्स MNE बनाम सोबो मुंबई फाल्कन्स मुकाबले के टॉस के दौरान कहा, "बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन जाहिर तौर पर श्रेयस के लिए बहुत-बहुत खुश हूं क्योंकि उन्हें टी-20 भारतीय टीम की कप्तानी करने का मौका मिल रहा है।" उन्होंने कहा, "हमने मुंबई में साथ में बहुत क्रिकेट खेला। मुंबई के 3 कप्तानों ने लगातार भारत के लिए टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की कप्तानी की। यह बहुत गर्व का क्षण है।"
पोस्ट
सूर्यकुमार ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए चयनित टीम को भी दी बधाई
सूर्यकुमार ने टीम में चयनित खिलाड़ियों को अपना समर्थन भी दिया और इंस्टाग्राम पर एक संदेश साझा करते हुए टीम की सफलता की कामना की। उन्होंने लिखा, 'इस उच्च कुशल समूह को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं।' उन्होंने 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की विशेष रूप से प्रशंसा की, जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से टीम में जगह बनाई। उन्होंने लिखा, 'तुमने यह उपलब्धि हासिल की है और कैसे! तुम्हारी आगे की यात्रा देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं।'
फॉर्म
खराब फॉर्म से जूझ रहे थे सूर्यकुमार
सूर्यकुमार की बल्लेबाजी फॉर्म पिछले 2 साल से चिंता का विषय रही है। भारत को टी-20 विश्व कप 2026 का खिताब दिलाने के बावजूद बल्ले से उनका प्रदर्शन संघर्षपूर्ण रहा। भारत के पहले मैच में लगाए गए एक अर्धशतक को छोड़कर वह कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए। IPL 2026 में भी उन्होंने 13 पारियों में केवल 270 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 20.76 का रहा। IPL 2025 में उन्होंने 717 रन बनाए थे।
कप्तानी
बतौर कप्तान ऐसा रहा सूर्यकुमार का प्रदर्शन
क्रिकइंफो के मुताबिक, सूर्यकुमार ने 52 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों (2023-2026) में भारत की कप्तानी की, जिसमें से 40 में टीम को जीत मिली और 8 में हार का सामना किया। इस बीच 2 मैच टाई और 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। सूर्यकुमार से ज्यादा मैचों में कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी (72) और रोहित शर्मा (62) ने की है। बता दें कि रोहित की कप्तानी को छोड़ने के बाद सूर्यकुमार को नियमित कप्तान नियुक्त किया गया था।