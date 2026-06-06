सूर्यकुमार यादव ने टी-20 टीम की कप्तानी जाने पर प्रतिक्रिया दी है

सूर्यकुमार यादव ने टी-20 टीम की कप्तानी जाने पर दी प्रतिक्रिया, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 11:15 pm Jun 06, 202611:15 pm

क्या है खबर?

सूर्यकुमार यादव ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय टीम के कप्तान पद से हटाए जाने पर पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुंबई के अपने साथी खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को इस नेतृत्व की जिम्मेदारी के लिए बधाई देते हुए कहा कि अब मुंबई शहर का एक और कप्तान भारत की टी-20 टीम का नेतृत्व करेगा। बता दें कि सूर्यकुमार को उनकी खराब फॉर्म के कारण न केवल कप्तान पद से हटाया गया है, बल्कि टीम से भी बाहर कर दिया गया है।