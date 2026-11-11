सूर्यकुमार यादव अभी भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं (फाइल तस्वीर)

विश्व कप जिताकर टीम से हुए बाहर, सूर्यकुमार यादव ने बताया कितना मुश्किल था पिछला दौर

लेखन आदर्श कुमार 01:09 pm Nov 11, 202601:09 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी-20 विश्व कप का खिताब दिलाने के बाद अपने संघर्षों पर खुलकर बात की है। उन्होंने स्वीकार किया कि खिताबी जीत के बाद का समय उनके लिए काफी मुश्किल रहा। हालांकि, अब उनका पूरा ध्यान अपने पुराने अंदाज में वापसी करने पर है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि विश्व कप जीतने के बाद उनके लिए चीजें थोड़ी कठिन रही हैं और वह इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहते।