सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा चौथा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, 3,000 रन भी पूरे किए

बल्लेबाजी कैसी रही सूर्यकुमार की पारी और साझेदारी? भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 रन पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी पर आए सूर्यकुमार ने ईशान किशन (103) के साथ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों में 137 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान पहले ईशान ने और फिर सूर्यकुमार ने अपने-अपने अर्धशतक पूरे किए। सूर्यकुमार अपनी इस पारी में 30 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्कों से 63 रन बनाकर आउट हुए।

रिकॉर्ड सूर्यकुमार ने सबसे कम गेंदों में पूरे किए 3,000 रन सूर्यकुमार ने पारी का 33वां रन बनाते ही अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 3,000 रन पूरे कर लिए। उन्होंने 98वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया है। वह सबसे गेंदों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 1,822 गेंदों में इस आंकड़े को छुआ है। उन्होंने इस मामले में UAE के मोहम्मद वसीम (1,947 गेंद) का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस सूची में अन्य बल्लेबाज जोस बटलर (2,068), आरोन फिंच (2,077), डेविड वार्नर (2,113) और रोहित शर्मा (2,149) हैं।

रिकॉर्ड एक द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय कप्तान इस पारी के साथ सूर्यकुमार के इस सीरीज में 5 मैचों में 242 रन हो गए हैं। वह एक द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय कप्तान भी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में विराट कोहली (231 बनाम इंग्लैंड, 2021) को पीछे छोड़ दिया है। सूर्यकुमार ने 13वीं बार पारी में 200+ की स्ट्राइक रेट के साथ 50+ का स्कोर बनाया है। इस मामले में वेस्टइंडीज के एविन लुईस और ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैक्सवेल (8-8) दूसरे नंबर पर हैं।

निराशा टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पहली बार स्टम्प आउट हुए सूर्यकुमार सूर्यकुमार के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में यह पहला मौका है जब वह स्टम्प आउट हुए हैं। इससे पहले वह कभी भी स्टम्प आउट नहीं हुए थे। सूर्यकुमार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं। भारत के लिए इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कोहली हैं, जिन्होंने 4,188 रन अपने नाम किए हैं। दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा (4,231) है। इन दोनों ने ही इस प्रारूप से संन्यास ले लिया है।