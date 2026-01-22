सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम का नाम बदलने वाली याचिका खारिज की, जानिए क्या कहा

बहस याचिकाकर्ता का क्या कहना है? याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि BCCI तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है और यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन भी नहीं है और न ही यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के तहत एक "पब्लिक अथॉरिटी" है। ऐसे में BCCI टीम को "भारतीय टीम" या "भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम" कहना कथित तौर पर जनता को गुमराह करता है।

सुनवाई CJI बोले- घर पर बैठकर याचिका तैयार कर रहे बार एंड बेंच के मुताबिक, CJI ने सुनवाई के दौरान कहा, "आप घर पर बैठकर याचिकाएं तैयार करना शुरू कर दीजिए। इसमें समस्या क्या है? राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के लिए भी अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसमें कुछ प्रमुख सदस्य भी शामिल हैं। न्यायालय पर बोझ मत डालिए।" उन्होंने पहले भी इस तरह की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर कहा, "हाई कोर्ट का फैसला अनुचित था। क्या कोई दंडात्मक जुर्माना नहीं लगाया गया था?"

