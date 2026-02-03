टी-20 विश्व कप 2026 के लिए श्रीलंकाई टीम, शेड्यूल, इतिहास और अन्य जानकारी

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है। इस बार ये संस्करण भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से खेला जाना है। आगामी संस्करण में श्रीलंका क्रिकेट टीम की कप्तानी दासुन शनाका करेंगे। उनके नेतृत्व वाली टीम में कामिंदु मेंडिस को शामिल किया गया है और धनंजय डी सिल्वा अपनी जगह नहीं बना सके हैं। आइए श्रीलंका की टीम, शेड्यूल और अन्य अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।

टीम ऐसी है श्रीलंकाई टीम 23 साल के बल्लेबाज पवन रत्नायके को भी टीम में शामिल किया गया है। साथ ही ईशान मलिंगा पर भी चयनकर्ताओं ने भरोसा जताया है। बता दें कि हाल ही में मलिंगा का कंधा चोटिल हुआ था। टी-20 विश्व कप 2026 के लिए श्रीलंकाई टीम: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कामिंदु मेंडिस, कुसल जेनिथ परेरा, चरिथ असलांका, जनिथ लियानागे, पवन रथनायके, वनिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, महीश तीक्षाना, दुष्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, और ईशान मलिंगा।

शेड्यूल ग्रुप-B में मौजूद है श्रीलंकाई टीम श्रीलंका की टीम ग्रुप-B में मौजूद है और अपने अभियान की शुरुआत 8 फरवरी को आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मुकाबले से करेगी। 12 फरवरी को श्रीलंकाई टीम का सामना ओमान से होगा। इसके बाद 16 फरवरी को श्रीलंका के सामने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की कठिन चुनौती रहने वाली है। ICC द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार, शनाका की अगुआई वाली टीम अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में 19 फरवरी को जिम्बाब्वे से भिड़ेगी।

खिताब श्रीलंका ने जीता है एक खिताब टी-20 विश्व कप 2009 में भी श्रीलंकाई टीम उपविजेता रही थी। फाइनल में श्रीलंका को पाकिस्तान ने 8 विकेट से हराया था। इसके बाद श्रीलंका ने अपना इकलौता खिताब 2014 में जीता था। लसिथ मलिंगा की कप्तानी में खेलते हुए श्रीलंका ने फाइनल में भारत को 6 विकेट से हराया था। 2024 में खेले गए पिछले संस्करण में श्रीलंका ने निराश किया था और सुपर-8 में भी जगह नहीं बना सके थे।

