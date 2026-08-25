कोलंबो टेस्ट: सोनल दिनुशा की बदौलत श्रीलंका का संघर्ष जारी, ऐसा रहा तीसरा दिन
क्या है खबर?
कोलंबो टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के 503/9 (पारी घोषित) के स्कोर के जवाब में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने 265/8 का स्कोर बनाया है। श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा ने अर्धशतक लगाते हुए संघर्ष जारी रखा। स्टंप्स की घोषणा तक क्रीज पर दिनुशा (85) और लाहिरू कुमार (8) बने हुए हैं। फिलहाल श्रीलंकाई टीम 238 रन से पीछे है और मेजबान टीम पर फॉलो-ऑन का खतरा मंडरा रहा है। तीसरे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।
श्रीलंका
ऐसी रही श्रीलंका की बल्लेबाजी
कल के स्कोर 8/2 से आगे खेलने उतरी श्रीलंकाई टीम को कामिल मिशारा (19) के रूप में आज पहला झटका लगा।
इसके बाद पसिंदु सूरियाबंडारा (80) और सोनल दिनुशा ने अर्धशतक लगाते हुए टीम का संघर्ष जारी रखा।
कामिंदु मेंडिस ने भी 32 रन का योगदान दिया।
तीसरे दिन के आखिरी सत्र में बारिश का खलल देखने को मिला और मैच को समय से पहले रोकना पड़ा।
भारत से मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट लिए।
सूरियाबंडारा
सूरियाबंडारा ने लगाया अपना पहला अर्धशतक
श्रीलंका ने जब 8 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब सूरियाबंडारा क्रीज पर आए।
दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टिककर बल्लेबाजी करते हुए 76 गेंदों में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। वह 133 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर आउट हुए।
उनकी पारी का अंत भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने किया।
यह सूरियाबंडारा के टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक साबित हुआ।
दिनुशा
सोनल दिनुशा ने टीम का संघर्ष जारी रखा
श्रीलंका ने अपनी पारी में जब 137 रन के स्कोर पर 5वां विकेट खोया, तब दिनुशा क्रीज पर आए।
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी की और 82 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने केशरा नूवांथा (18) के साथ मिलकर निचले क्रम में 57 रन की उपयोगी साझेदारी की।
वह 137 गेंदों का सामना करते हुए 85 रन बनाकर नाबाद हैं। उन्होंने टीम का संघर्ष जारी रखा।
गेंदबाजी
ऐसी रही भारत की गेंदबाजी
भारतीय टीम से प्रसिद्ध सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 14 ओवर में 47 रन देते हुए 3 विकेट लिए।
सुथार ने 21 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 83 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की।
तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने 11 ओवर में 33 रन देते हुए एक विकेट चटकाया।
अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले सारांश जैन कोई विकेट नहीं ले सके।
अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी एक विकेट लिया।