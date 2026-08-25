सुथार ने लिए 3 विकेट (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

कोलंबो टेस्ट: सोनल दिनुशा की बदौलत श्रीलंका का संघर्ष जारी, ऐसा रहा तीसरा दिन

लेखन अंकित पसबोला 05:21 pm Aug 25, 202605:21 pm

क्या है खबर?

कोलंबो टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के 503/9 (पारी घोषित) के स्कोर के जवाब में श्रीलंका क्रिकेट टीम ने 265/8 का स्कोर बनाया है। श्रीलंका की ओर से सोनल दिनुशा ने अर्धशतक लगाते हुए संघर्ष जारी रखा। स्टंप्स की घोषणा तक क्रीज पर दिनुशा (85) और लाहिरू कुमार (8) बने हुए हैं। फिलहाल श्रीलंकाई टीम 238 रन से पीछे है और मेजबान टीम पर फॉलो-ऑन का खतरा मंडरा रहा है। तीसरे दिन के खेल पर एक नजर डालते हैं।