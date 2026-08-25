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कोलंबो टेस्ट: पसिंदु सूरियाबंडारा ने खेली 80 रन की पारी, जानिए उनके आंकड़े 
सूरियाबंडारा ने खेली 80 रन की पारी (तस्वीर: एक्स/@OfficialSLC)

कोलंबो टेस्ट: पसिंदु सूरियाबंडारा ने खेली 80 रन की पारी, जानिए उनके आंकड़े 

लेखन अंकित पसबोला
Aug 25, 2026
03:31 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज पसिंदु सूरियाबंडारा ने 80 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर बल्लेबाजी की और अपनी टीम को संकट से निकालने का प्रयास किया। इस बीच उन्होंने कामिंदु मेंडिस के साथ मिलकर 87 रन की साझेदारी भी की। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

शानदार रही सूरियाबंडारा की पारी 

कोलंबो टेस्ट में भारत ने अपनी पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की थी।

इसके जवाब में श्रीलंका ने जब 8 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब सूरियाबंडारा क्रीज पर आए।

दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने टिककर बल्लेबाजी करते हुए 76 गेंदों में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया।

वह 133 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी का अंत रविंद्र जडेजा ने किया।

आंकड़े 

ऐसा है सूरियाबंडारा का प्रथम श्रेणी करियर 

26 वर्षीय इस प्रतिभाशाली बल्लेबाज ने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 70 मैच खेले हैं और इसकी 104 पारियों में उन्होंने लगभग 55 की औसत के साथ 4,950 से अधिक रन बनाए हैं।

इस बीच उन्होंने 14 शतक और 24 अर्धशतक भी लगाए हैं। वह दोहरा शतक भी लगा चुके हैं और 242 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।

अपने टेस्ट करियर में उन्होंने 2 पारियों में 80 रन बनाए हैं।

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डेब्यू 

गॉल टेस्ट में किया था डेब्यू  

सूरियाबंडारा ने पहले गॉल टेस्ट के दौरान अपना अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था, क्योंकि उन्हें दिनेश चांदीमल के 'कनकशन सब्स्टीट्यूट' (सिर की चोट के कारण विकल्प) के तौर पर टीम में शामिल किया गया था।

चांदीमल को पहले मैच में बाउंड्री बचाने के लिए डाइव लगाते समय दाहिने कंधे और गर्दन में चोट लग गई थी।

ऐसे में सूरियाबंडारा को एक पारी में बल्लेबाजी मिली, जिसमें वह खाता नहीं खोल सके थे।

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श्रीलंका 

श्रीलंका के सामने मंडराया फॉलो-ऑन का खतरा 

भारत के बड़े स्कोर के जवाब में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने निराश किया।

तीसरे दिन के दूसरे सत्र के समापन तक मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी में 216/7 का स्कोर बनाया।

श्रीलंकाई टीम भारत की पहली पारी के जवाब में फिलहाल 287 रन से पीछे है।

इस समय क्रीज पर सोनल दिनुशा (52) और केशरा नूवांथा (13) मौजूद हैं। भारत से सर्वाधिक 3 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए हैं।

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