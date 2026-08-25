सूरियाबंडारा ने खेली 80 रन की पारी (तस्वीर: एक्स/@OfficialSLC)

कोलंबो टेस्ट: पसिंदु सूरियाबंडारा ने खेली 80 रन की पारी, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 03:31 pm Aug 25, 202603:31 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में श्रीलंका क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज पसिंदु सूरियाबंडारा ने 80 रन की पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही अर्धशतक साबित हुआ। उन्होंने सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर बल्लेबाजी की और अपनी टीम को संकट से निकालने का प्रयास किया। इस बीच उन्होंने कामिंदु मेंडिस के साथ मिलकर 87 रन की साझेदारी भी की। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।