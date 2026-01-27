श्रीलंका बनाम इंग्लैंड: पवन रत्नायके ने वनडे में अपना पहला शतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

श्रीलंका क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज पवन रत्नायके ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में बेहतरीन शतक (121) लगाया। यह उनके वनडे करियर का पहला और लिस्ट-A क्रिकेट करियर का 7वां शतक साबित हुआ। उन्होंने जीत के लिए मिले 358 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ये संघर्षपूर्ण पारी खेलकर प्रभावित किया। हालांकि, उनकी पारी के बावजूद श्रीलंकाई टीम मैच नहीं जीत सकी। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

शतक पवन रत्नायके ने लगाया संघर्षपूर्ण शतक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने जब 85 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोया, तब पवन रत्नायके क्रीज पर आए। उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों का डटकर सामना किया और 57 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 23 वर्षीय इस बल्लेबाज ने अपनी पारी को शतक में तब्दील किया। इस बीच उन्होंने दुनिथ वेलालागे के साथ मिलकर 50 रन की साझेदारी भी की। वह 115 गेंदों में 121 रन बनाकर आउट हुए।

करियर ऐसा है पवन रत्नायके का वनडे करियर रत्नायके ने नवंबर 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी में खेले गए मैच में अपना वनडे डेब्यू किया। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 4 पारियों में 48.50 की औसत और 97.00 की स्ट्राइक रेट के साथ 194 रन बनाए। अपने लिस्ट-A करियर में उन्होंने 83 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 2,600 से अधिक रन बनाए। इस बीच उन्होंने 158* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 शतक और 10 अर्धशतक लगाए हैं।

