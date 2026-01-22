श्रीलंका बनाम इंग्लैंड: कुसल मेंडिस ने पहले वनडे में नाबाद 93 रन बनाए, जानिए उनके आंकड़े

श्रीलंका क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे मैच में नाबाद 93 रन बनाए। इस बीच उन्होंने जनिथ लियानागे के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 88 रन की अहम साझेदारी की। उनकी पारी की बदौलत श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों के बाद 271/6 का स्कोर बनाने में कामयाब रही। आइए उनकी पारी पर नजर डालते हैं।

पारी मेंडिस ने खेली संघर्षपूर्ण पारी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने जब 50 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट खोया, तब मेंडिस क्रीज पर आए। उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए 61 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। एक छोर से निरंतर रन बटोरते हुए उन्होंने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वह 117 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 93 रन बनाकर नाबाद रहे। वह अपनी पारी में कोई छक्का नहीं लगा सके।

आंकड़े ऐसा है मेंडिस का वनडे करियर मेंडिस ने अपने वनडे क्रिकेट करियर में अब तक 152 मैच खेले हैं, जिसकी 149 पारियों में लगभग 35 की औसत के साथ 4,800 से अधिक रन बना चुके हैं। वह श्रीलंका की ओर से इस प्रारूप में 6 शतकों के अलावा अब तक 35 अर्धशतक भी जमा चुके हैं। वनडे में उनका उच्चतम स्कोर 143 रन का है। 2026 में यह उनके बल्ले से निकलने वाली पहली अर्धशतकीय पारी है।

इंग्लैंड मेंडिस ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया मेंडिस ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। उन्होंने इंग्लिश टीम के खिलाफ अब तक 11 वनडे खेले हैं, जिसकी 11 ही पारियों में उन्होंने 38.00 की औसत और 87.96 की स्ट्राइक रेट के साथ 380 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 4 अर्धशतक लगाए। वह इंग्लैंड के विरुद्ध 2 पारियों में शून्य पर भी आउट हुए। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में उनके पिछले 4 स्कोर क्रमशः 93*, 11, 46 और 56 रन रहे।

