श्रीलंका बनाम इंग्लैंड: दुष्मंथा चमीरा ने तीसरे टी-20 में लिए 5 विकेट, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला 09:19 pm Feb 03, 202609:19 pm

श्रीलंका क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में घातक गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर 5 विकेट लिए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला 5 विकेट हॉल साबित हुआ। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर 128 रन ही बना सकी। आइए चमीरा की गेंदबाजी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।