टी-20 अंतरराष्ट्रीय: किस विकेटकीपर के नाम है सबसे ज्यादा शिकार करने का रिकॉर्ड? जानिए आंकड़े

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विकेटकीपर की भूमिका सिर्फ स्टंपिंग और कैच तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनकी फुर्ती और तेजी मैच का रुख बदलने में अहम साबित होती है। कई दिग्गज विकेटकीपर अपने करियर में इतने शिकार कर चुके हैं कि उनके रिकॉर्ड तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में आइए उन विकेटकीपर पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा शिकार किए हैं।

#1 क्विंटन डिकॉक (102 शिकार) दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक के नाम टी-20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शिकार का रिकॉर्ड है। एक दशक से अधिक लंबे करियर में उन्होंने विकेट के पीछे 102 शिकार किए हैं, जिसमें 84 कैच और 18 स्टंपिंग शामिल हैं। इस खिलाड़ी ने 92 मुकाबलों की 91 पारियों में ये शिकार किए हैं। डिकॉक एकमात्र विकेटकीपर हैं, जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 से ज्यादा शिकार किए हैं। डिकॉक 2012 से 2024 तक ये प्रारूप खेले।

#2 महेंद्र सिंह धोनी (91 शिकार) भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी सूची में दूसरे स्थान पर हैं। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 90 से ज्यादा शिकार करने वाले एकमात्र अन्य विकेटकीपर हैं। उन्होंने साल 2006 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2019 में खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपने करियर में 91 शिकार किए थे, जिसमें 57 कैच और 34 स्टपिंग शामिल थे। धोनी के अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को विश्व कप भी दिलाया था।

#3 इरफान करीम (87 शिकार) इस सूची में तीसरे स्थान पर केन्या क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज इरफान करीम हैं। इस खिलाड़ी ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2013 में खेला था। उन्होंने अब तक 64 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 57 पारियों में करीम ने 87 शिकार किए हैं। उन्होंने 62 कैच लपके हैं और 25 स्टपिंग की है। इस खिलाड़ी ने विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में 38.96 की औसत से 1,247 रन बनाए हैं।