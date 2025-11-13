श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने विस्फोट के बावजूद खिलाड़ियों को पाकिस्तान में रहने को कहा, शेड्यूल बदला

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के बावजूद अपनी टीम को पाकिस्तान का दौरा जारी रखने का आदेश दिया है। कई खिलाड़ियों ने घर लौटने की इच्छा जताई थी, लेकिन बोर्ड ने चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों पर "औपचारिक समीक्षा" की जाएगी। बोर्ड ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह खिलाड़ियों के स्थान पर नए खिलाड़ी भेजेगा। बता दें, हमले में 12 लोगों की मौत और 27 घायल हुए थे।

शेड्यूल शेड्यूल में हुआ बड़ा बदलाव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने दूसरे और तीसरे वनडे मैचों का शेड्यूल बदल दिया है। अब दूसरा मैच गुरुवार की बजाय शुक्रवार (14 नवंबर) और तीसरा मैच शनिवार की बजाय रविवार (16 नवंबर) को रावलपिंडी में खेला जाएगा। PCB के प्रमुख और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर नया कार्यक्रम साझा करते हुए श्रीलंकाई टीम का आभार जताया है। श्रीलंका ने हालिया सुरक्षा चिंताओं के बावजूद पाकिस्तान दौरा जारी रखने का फैसला किया है।

आदेश श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों का क्या दिया आदेश? SLC ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी सुरक्षा चिंताओं पर PCB और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। बोर्ड ने बयान जारी कर कहा कि खिलाड़ियों से तुरंत बातचीत की गई और उन्हें आश्वस्त किया गया कि दौरे पर मौजूद प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

दौरा खिलाड़ी अगर घर लौटे तो तुरंत नए सदस्य आएंगे SLC ने यह स्पष्ट किया कि जो खिलाड़ी या सहयोगी स्टाफ सदस्य घर लौटना चाहेंगे, उनकी जगह तुरंत नए सदस्य भेजे जाएंगे ताकि सीरीज बिना बाधा जारी रह सके। बोर्ड ने कहा कि यह फैसला खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मौजूदा दौरे की निरंतरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता के तहत लिया गया है। SLC ने दोहराया कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है।