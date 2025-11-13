न्यूजीलैंड ने आखिरी टी-20 में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, 3-1 से जीती सीरीज

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को 5 मैचों की टी-20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने 5 मैचों की सीरीज को 3-1 से अपने नाम किया। सीरीज का चौथा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। वेस्टइंडीज ने कीवी टीम को 141 रन का लक्ष्य दिया था। इसे न्यूजीलैंड ने सिर्फ 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा पहली पारी में वेस्टइंडीज के लिए कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। रोस्टन चेज ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। हालांकि, इसके लिए उन्होंने 32 गेंद खर्च कर दिए। कीवी टीम के लिए जैकब डफी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। जवाब में कीवी टीम के लिए टिम रॉबिन्सन ने 45 रन की पारी खेली। डेवोन कॉनवे के बल्ले से सबसे ज्यादा 47 रन निकले। न्यूजीलैंड ने लक्ष्य 15.4 ओवर में ही हासिल कर लिया।

गेंदबाजी वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार डफी ने पहली बार लिया 4 विकेट हॉल डफी ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और 35 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उन्होंने 8.80 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की। इस खिलाड़ी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार और अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में चौथी बार 4 विकेट हॉल लिया। डफी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और इसकी 5 पारियों में 12.10 की औसत से 10 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.72 की रही है।

विकेट डफी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे किए 50 विकेट डफी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए। इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला 2020 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 38 मैच खेले हैं और इसकी 36 पारियों में 17.05 की औसत से 53 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.36 की रही है। डफी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/14 का है। इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा 18 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं।