इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम घोषित, चरिथ असलंका करेंगे कप्तानी
क्या है खबर?
श्रीलंका क्रिकेट टीम को 22 जनवरी से इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है। 3 मैचों की इस वनडे सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) ने टीम की घोषणा की है। चरिथ असलंका टीम की कप्तानी करेंगे। बता दें कि असलंका को हाल ही में टी-20 टीम की कप्तानी से हटा दिया गया था। वहीं, दुष्मंथा चमीरा और धनंजय डी सिल्वा की भी वनडे टीम में वापसी हुई है। आइए श्रीलंकाई टीम पर एक नजर डालते हैं।
टीम
संतुलित नजर आ रही है श्रीलंकाई टीम
श्रीलंका की टीम में पथुम निसांका और कुसल मेंडिस के रूप में अच्छा शीर्षक्रम है, जबकि सदीरा समरविक्रमा और कामिंदु मेंडिस मध्यक्रम को मजबूती देंगे। ऑलराउंडर में वनिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे और धनंजया डी सिल्वा शामिल हैं। टीम में महेश तीक्षाना और जेफरी वेंडरसे के रूप में स्पिनर मौजूद हैं। दूसरी तरफ तेज गेंदबाजी विभाग में चमीरा, प्रमोद मदुशन, असिथा फर्नांडो, मिलन रथनायके और ईशान मलिंगा शामिल हैं।
टीम
ऐसी है श्रीलंकाई टीम
श्रीलंका की टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन नजर आ रहा है। तेज गेंदबाज मिलन रथनायके भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने अब तक सिर्फ एक वनडे खेला है। श्रीलंका की वनडे टीम: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, पवन रथनायके, धनंजया डी सिल्वा, जेनिथ लियानागे, कामिंदु मेंडिस, दुनिथ वेलालागे, वानिंदु हसरंगा, जेफरी वांडरसे, महीश तीक्षाना, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, प्रमोद मदुशन, और ईशान मलिंगा।
कार्यक्रम
22 जनवरी से शुरू होगी वनडे सीरीज
तीन मैचों की वनडे सीरीज 22 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू होगी। दूसरा और तीसरा वनडे भी इसी मैदान पर 24 और 27 जनवरी को खेला जाएगा। इसके बाद 30 जनवरी से टी-20 सीरीज का आगाज होगा। टी-20 सीरीज के बचे हुए मुकाबले 1 और 3 फरवरी को खेले जाएंगे। आगामी 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले दोनों टीमों की तैयारियों के लिए अच्छा मौका होगा।
इंग्लैंड
हैरी ब्रूक करेंगे इंग्लैंड की कप्तानी
श्रीलंका के विरुद्ध होने वाली वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) पहले ही अपनी टीम की घोषणा कर चुकी है। हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लिश टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड की टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, ब्राइडन कार्स, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जैक क्रॉली, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, जो रूट और ल्यूक वुड।