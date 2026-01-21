इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम घोषित, चरिथ असलंका करेंगे कप्तानी 

टीम संतुलित नजर आ रही है श्रीलंकाई टीम श्रीलंका की टीम में पथुम निसांका और कुसल मेंडिस के रूप में अच्छा शीर्षक्रम है, जबकि सदीरा समरविक्रमा और कामिंदु मेंडिस मध्यक्रम को मजबूती देंगे। ऑलराउंडर में वनिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे और धनंजया डी सिल्वा शामिल हैं। टीम में महेश तीक्षाना और जेफरी वेंडरसे के रूप में स्पिनर मौजूद हैं। दूसरी तरफ तेज गेंदबाजी विभाग में चमीरा, प्रमोद मदुशन, असिथा फर्नांडो, मिलन रथनायके और ईशान मलिंगा शामिल हैं।

टीम ऐसी है श्रीलंकाई टीम श्रीलंका की टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन नजर आ रहा है। तेज गेंदबाज मिलन रथनायके भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। उन्होंने अब तक सिर्फ एक वनडे खेला है। श्रीलंका की वनडे टीम: चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, पवन रथनायके, धनंजया डी सिल्वा, जेनिथ लियानागे, कामिंदु मेंडिस, दुनिथ वेलालागे, वानिंदु हसरंगा, जेफरी वांडरसे, महीश तीक्षाना, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, प्रमोद मदुशन, और ईशान मलिंगा।

Advertisement

कार्यक्रम 22 जनवरी से शुरू होगी वनडे सीरीज तीन मैचों की वनडे सीरीज 22 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू होगी। दूसरा और तीसरा वनडे भी इसी मैदान पर 24 और 27 जनवरी को खेला जाएगा। इसके बाद 30 जनवरी से टी-20 सीरीज का आगाज होगा। टी-20 सीरीज के बचे हुए मुकाबले 1 और 3 फरवरी को खेले जाएंगे। आगामी 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी-20 विश्व कप से पहले दोनों टीमों की तैयारियों के लिए अच्छा मौका होगा।