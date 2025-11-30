भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: मार्को यानसन ने जड़ा दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी

कैसी रही यानसन की पारी और साझेदारी?

प्रोटियाज टीम को 350 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 130 रन के कुल स्कोर पर डेवाल्ड ब्रेविस (37) के रूप में 5वां झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए यानसन ने मैथ्यू ब्रिट्जके (72) के साथ छठे विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। यानसन पारी में 39 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों से 70 रन बनाकर आउट हुए।