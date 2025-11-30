भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: मार्को यानसन ने जड़ा दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका: मार्को यानसन ने जड़ा दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मार्को यानसन ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ रांची में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (70) खेली। यह उनके वनडे करियर का दूसरा और भारत के खिलाफ पहला अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 26 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही प्रोटियाज टीम पूरे समय मैच में बनी रही। आइए यानसन की पारी और आंकडों पर नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही यानसन की पारी और साझेदारी?
प्रोटियाज टीम को 350 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 130 रन के कुल स्कोर पर डेवाल्ड ब्रेविस (37) के रूप में 5वां झटका लगा था। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए यानसन ने मैथ्यू ब्रिट्जके (72) के साथ छठे विकेट के लिए 97 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। यानसन पारी में 39 गेंदों में 8 चौके और 3 छक्कों से 70 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है यानसन का वनडे करियर?
यानसन ने 2022 में भारत के खिलाफ ही अपना वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 30 मैचों की 25 पारियों में 26.70 की औसत और 112.42 की स्ट्राइक रेट से 534 रन बनाए हैं। इसमें 2 अर्धशतक शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 75 रन का रहा है। इसी तरह वह 30 पारियों में 32.72 की औसत से 47 विकेट लेने में सफल रहे हैं। वह 1 बार 5 विकेट हाॅल लेने में सफल रहे हैं।