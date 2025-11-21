एशिया कप राइजिंग स्टार्स: इंडिया-A का सफर खत्म, सेमीफाइनल में बांग्लादेश-A ने सुपर ओवर में हराया

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के सेमीफाइनल-1 मुकाबले में इंडिया-A की टीम को बांग्लादेश क्रिकेट टीम की A टीम ने सुपर ओवर में हराकर फाइनल में जगह बना ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश-A ने 194/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में इंडिया-A की टीम ने भी 6 विकेट खोकर 194 रन का ही स्कोर बनाया और मुकाबला टाई हो गया। इसके बाद सुपर ओवर में बांग्लादेश-A को आसान जीत मिली। आइए मुकाबले पर नजर डाल लेते हैं।

सुपर ओवर सुपर ओवर में बांग्लादेश-A को मिली जीत मैच की आखिरी गेंद पर इंडिया-A को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। हर्ष दुबे के बल्ले से 3 रन निकले और मैच टाई हो गया। इसके बाद मुकाबला सुपर ओवर में गया। पहले बल्लेबाजी करने इंडिया-A की टीम आई। टीम ने पहली 2 गेंद पर ही अपने दोनों विकेट खो दिए। जितेश शर्मा और आशुतोश शर्मा खाता खोले बिना पवेलियन लौटे। बांग्लादेश-A ने 1 रन का लक्ष्य दूसरी गेंद पर हासिल कर लिया।

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में इंडिया-A ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बांग्लादेश-A के सलामी बल्लेबाज हबीबुर रहमान सोहन ने सबसे ज्यादा 65 रन बनाए। उनके अलावा आखिरी ओवरों में एसएम मेहरोब 18 गेंदों में 48 रन जड़ दिए। गुरजपनीत सिंह ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। जवाब में इंडिया-A के लिए कोई भी बल्लेबाज मैच जीताऊ पारी नहीं खेल पाया। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के स्टार खिलाड़ी यहां फ्लॉप रहे। वैभव सूर्यवंशी ने 38 रन की पारी खेली।

अर्धशतक हबीबुर रहमान सोहन की पारी पर एक नजर हबीबुर ने 46 गेंदों का सामना किया और 65 रन बनाए। उनके बल्ले से 3 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 141.30 की रही। इस खिलाड़ी ने अब तक 32 टी-20 मुकाबले खेले हैं और इसकी 30 पारियों में लगभग 30 की औसत से 750 से अधिक रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक के अलावा 1 शतक निकला है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100* रन रहा है।