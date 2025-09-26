टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका के सबसे छोटे टीम स्कोर, 87 रन पर हो चुकी ऑलआउट

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के किसी भी मुकाबले में टीम का प्रदर्शन पूरी तरह प्रभावित हो सकता है, जिससे उनका स्कोर बेहद कम रह जाता है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए भी ऐसा कई मौकों पर हुआ है, जब टीम मजबूत बल्लेबाजी के बावजूद जल्दी ऑलआउट हो गई। इससे विरोधी टीम को काफी फायदा मिला और उसे आसान जीत मिल गई। ऐसे में आइए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दक्षिण अफ्रीका के सबसे छोटे स्कोर पर नजर डालते हैं।

#1 87 रन बनाम भारत, 2022 साल 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 87 रन पर ऑलआउट हो गई थी। ये मुकाबला राजकोट में खेला गया था। भारत ने पहली पारी में 169/6 का स्कोर बनाया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम केवल 16.5 ओवर में पवेलियन लौट गई थी। आवेश खान ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 4.50 की रही थी।

#2 89 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2020 साल 2020 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 89 रन पर ऑलआउट हुई थी। जोहान्सबर्ग स्टेडियम में खेले गए उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम 196/6 का बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रही थी। जवाब में दक्षिण अफ्रीका 14.3 ओवर में ही ऑलआउट हो गई थी। एश्टन एगर ने 4 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। ऑस्ट्रेलिया को 107 रन से जीत मिली थी।

#3 95 रन बनाम भारत, 2023 भारतीय टीम के खिलाफ साल 2023 में दक्षिण अफ्रीका की टीम 95 रन पर ऑलआउट हुई थी। ये मुकाबला भी जोहान्सबर्ग में खेला गया था। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201/7 का स्कोर बनाया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया था। पूरी टीम 13.5 ओवर में ही पवेलियन लौट गई थी। कुलदीप यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए 2.5 ओवर में 17 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे।