ICC ने सूर्यकुमार यादव पर भी लगाया जुर्माना, पहलगाम आतंकी हमले पर की थी टिप्पणी
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मुकाबले के विवाद रूकने का नाम नहीं ले रहे। ग्रुप मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बयान दिया था। अब उन्हें ICC कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने निर्णय लिया कि उनके बयान, जिनमें दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव का अप्रत्यक्ष उल्लेख था। अनुशासन की सीमा पार करते हैं। उनपर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।
निर्दोश
सूर्यकुमार ने खुद को बताया था निर्दोष
इससे पहले सूर्यकुमार ने सुनवाई में खुद के बेगुनाह होने की दलील दी थी, लेकिन ICC ने उसे स्वीकार नहीं किया और उनके बयान को आचार सहिंता का उल्लंघन मान लिया। बता दें कि सूर्यकुमार ने एशिया कप 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ मिली 7 विकेट की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी को समर्पित किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी टीम पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है।