ICC ने सूर्यकुमार यादव पर भी लगाया जुर्माना, पहलगाम आतंकी हमले पर की थी टिप्पणी

निर्दोश

सूर्यकुमार ने खुद को बताया था निर्दोष

इससे पहले सूर्यकुमार ने सुनवाई में खुद के बेगुनाह होने की दलील दी थी, लेकिन ICC ने उसे स्वीकार नहीं किया और उनके बयान को आचार सहिंता का उल्लंघन मान लिया। बता दें कि सूर्यकुमार ने एशिया कप 2025 के मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ मिली 7 विकेट की जीत को भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी को समर्पित किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी टीम पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़ी है।