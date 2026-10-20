तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा अपना पहला टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार शतकीय पारी खेली। ये उनके टेस्ट करियर का 5वां शतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 226 गेंदों में पूरा किया। कंगारू टीम के खिलाफ बावुमा ने इस प्रारूप में अपना पहला ही शतक लगाया है। बावुमा ने तीसरे दिन के दूसरे सत्र में अपना शतक पूरा किया। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
पारी
ऐसी रही बावुमा की पारी और साझेदारी
बारिश के कारण पहले 2 दिन मैच ज्यादा नहीं हो पाया। एक समय दक्षिण अफ्रीका के 5 बल्लेबाज सिर्फ 95 रन पर पवेलियन में थे।
बावुमा ने एक छोर संभाले रखा और छोटी-छोटी साझेदारियों से टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले गए।
उन्होंने मार्को यानसन के साथ 185 गेंदों में 132 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, रेयान रिकेल्टन के साथ 109 गेंदों में 52 रन जोड़े।
यानसन 100 गेंदों में 85 रन बनाकर पवेलियन लौटे।
कप्तान
कप्तान के तौर पर बावुमा ने चौथा शतक जड़ा
बावुमा ने बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में अपना चौथा शतक जड़ा। साल 2023 में इस खिलाड़ी ने कप्तान के रूप में अपना पहला मुकाबला खेला था।
अब तक उन्होंने 14 मुकाबले खेले हैं और इसकी 24 पारियों में लगभग 54 की औसत से 1,100 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं।
उनके बल्ले से 4 शतक के अलावा 6 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 172 रन रहा है।
रिकॉर्ड
बावुमा ने हासिल की ये उपलब्धि
बावुमा ने इस शतकीय पारी से कई रिकॉर्ड बनाए। वह पिछले 8 साल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट शतक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीका के पहले कप्तान बने।
साल 1960 से अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले दक्षिण अफ्रीकी कप्तानों की सूची में ग्रीम स्मिथ, जैक्स कैलिस, फाफ डुप्लेसिस और अब सिर्फ बावुमा ही शामिल हैं।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में दक्षिण अफ्रीका के लिए मार्करम, काइल वेरेन और बावुमा ने 4-4 शतक लगाए हैं।
करियर
बावुमा के टेस्ट करियर पर एक नजर
बावुमा ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2014 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 68 टेस्ट खेले हैं। इसकी 117 पारियों में लगभग 39 की औसत से उन्होंने 3,900 से अधिक रन बनाए हैं।
5 शतक के अलावा इस खिलाड़ी के बल्ले से 26 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 172 रन रहा है।
इस खिलाड़ी ने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही बनाए हैं।