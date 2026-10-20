तेम्बा बावुमा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा अपना पहला टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

बारिश के कारण पहले 2 दिन मैच ज्यादा नहीं हो पाया। एक समय दक्षिण अफ्रीका के 5 बल्लेबाज सिर्फ 95 रन पर पवेलियन में थे।

बावुमा ने एक छोर संभाले रखा और छोटी-छोटी साझेदारियों से टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले गए।

उन्होंने मार्को यानसन के साथ 185 गेंदों में 132 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, रेयान रिकेल्टन के साथ 109 गेंदों में 52 रन जोड़े।

यानसन 100 गेंदों में 85 रन बनाकर पवेलियन लौटे।