मार्को यानसन ने बेहद शानदार गेंदबाजी की (फाइल तस्वीर)

मार्को यानसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में पहली बार लिया 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 04:51 pm Oct 21, 202604:51 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मार्को यानसन ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल लिया। यह उनके टेस्ट करियर का 5वां 5 विकेट हॉल रहा। खास बात यह है कि यानसन ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी 99 रन पर समाप्त हो गई। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।