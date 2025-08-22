जोश इंग्लिश ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा दूसरा वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिश ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे में शानदार अर्धशतकीय (87) पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का चौथा और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। उनकी इस पारी की बदौलत ही मेजबान कंगारू टीम को शुरुआत झटकों से उबकर मैच में वापसी करने में मदद मिली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी ऐसी रही इंग्लिश की पारी और साझेदारी एक समय कंगारू टीम के 3 बल्लेबाज 38 रन पर पवेलियन लौट गए थे। यहां से इंग्लिश ने कैमरून ग्रीन (35) के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों के बीच 79 गेंदों में 67 रन की साझेदारी हुई। ग्रीन के आउट होने के बाद इंग्लिश ने तेजी से रन बनाना जारी रखा, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। वह अपनी पारी में 74 गेंदों में 10 चौके और 2 बेहतरीन छक्कों की मदद से 87 रन बनाकर आउट हुए।

दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐसे हैं इंग्लिश के आंकड़े दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लिश ने पहला वनडे 2023 में खेला था। उन्होंने 7 वनडे खेले हैं और इसकी 7 पारियों में लगभग 25.14 की औसत के साथ 176 रन बनाए हैं। अपने वनडे करियर में इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन दक्षिण अफ्रीका के ही खिलाफ बनाए हैं। साल 2024 में उन्होंने 8 वनडे मुकाबले खेले थे और इसकी 8 पारियों में 36.50 की औसत से 219 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 अर्धशतक निकला था।