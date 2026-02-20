न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम घोषित, केशव महाराज करेंगे कप्तानी

टीम

ऐसी है दक्षिण अफ्रीकी टीम

टी-20 सीरीज की शुरुआत 15 मार्च को होने वाले मैच से हो जाएगी। सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 मार्च को खेला जाएगा। इस सीरीज में उन खिलाड़ियों को भी बाहर रखा गया है, जिन्होंने IPL 2026 में हिस्सा लेना है। दक्षिण अफ्रीका की टीम: केशव महाराज (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, ईथन बॉश, गेराल्ड कोएत्जी, टोनी डी जोरजी, कॉनर एस्टरहुइजन, डियान फॉरेस्टर, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, जॉर्ज लिंडे, नकोबानी मोकोएना, एंडिले सिमेलेन, लुथो सिपामला, प्रेनेलन सुब्रायन और जेसन स्मिथ।