IPL 2026: टिम साउथी बनाए गए कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजी कोच
कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए टिम साउथी को अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान साउथी ने 2025 की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था और हाल ही में इंग्लैंड की टेस्ट टीम में बॉलिंग कंसल्टेंट की भूमिका निभा रहे थे। साउथी अब अभिषेक नायर की अगुवाई वाले नए कोचिंग सेटअप का हिस्सा होंगे। शेन वॉटसन को भी KKR ने सहायक कोच के रूप में शामिल किया है।
KKR के लिए खेल चुके हैं साउथी
साउथी की नियुक्ति के साथ KKR ने एक परिचित चेहरे को दोबारा अपने खेमे में शामिल किया है। 36 वर्षीय साउथी 2021, 2022 और 2023 में टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 700 से अधिक विकेट चटकाए, 100 से ज्यादा टेस्ट खेले और अपनी टीम को 2019 के वनडे विश्व कप के फाइनल तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। वे 2021 की विश्व टेस्ट चैंपियन (WTC) फाइनल जीतने वाली टीम के भी सदस्य थे।
KKR ने क्या कहा?
KKR के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेंकी मैसूर ने कहा, "हम साउथी का दोबारा KKR परिवार में स्वागत करके बेहद खुश हैं, इस बार वह एक कोच के रूप में टीम का हिस्सा बने हैं।" उन्होंने आगे कहा कि साउथी का विशाल अनुभव और उनकी तकनीकी समझ टीम के गेंदबाजी विभाग को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। साउथी की नेतृत्व क्षमता और शांत स्वभाव उन्हें युवा गेंदबाजों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक बनाते हैं।
साउथी ने कही ये बात
साउथी ने कहा कि यह नियुक्ति उनके और 3 बार की विजेता KKR के बीच लंबे संबंध का स्वाभाविक विस्तार है। उन्होंने कहा, "KKR हमेशा मेरे लिए घर जैसा रहा है और इस नई भूमिका में लौटना सम्मान की बात है। इसकी शानदार संस्कृति रही है। इसके जोशीले समर्थक हैं और बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। मैं टीम के गेंदबाजों के साथ निकटता से काम करने और IPL में टीम को सफलता दिलाने में योगदान देने के लिए उत्साहित हूं।"
KKR ने साउथी को बनाया कोच
𝙄𝙏’𝙎 𝙎𝙊𝙐𝙏𝙃𝙀𝙀 𝙏𝙄𝙈(𝙀)! 🤩🔥— KolkataKnightRiders (@KKRiders) November 14, 2025
Welcome back, Tim Southee💜 pic.twitter.com/if2YNGwLCC