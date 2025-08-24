सौरव गांगुली ने की नई पारी की शुरुआत, इस टीम ने नियुक्त किया अपना मुख्य कोच 

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और BCCI के अध्यक्ष रहे सौरव गांगुली को आगामी SA टी-20 लीग से पहले प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। फ्रेंचाइजी ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। गांगुली के अनुभव और नेतृत्व से टीम को मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारतीय क्रिकेट में अपनी कप्तानी और प्रशासनिक भूमिका से अलग पहचान बना चुके गांगुली अब दक्षिण अफ्रीका की लीग में कोचिंग की नई चुनौती के लिए तैयार दिख रहे हैं।

बयान प्रिटोरिया कैपिटल्स ने क्या कहा? प्रिटोरिया कैपिटल्स ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "प्रिंस अब कैपिटल्स कैंप में शाही रंग भरने को तैयार हैं। हमें खुशी है कि गांगुली हमारे नए मुख्य कोच बने हैं।" यह पहला मौका होगा जब बंगाल टाइगर किसी पेशेवर क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। गांगुली के अनुभव और नेतृत्व से टीम को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। प्रशंसक भी दादा की इस नई पारी को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।

जगह गांगुली ने ली इस पूर्व खिलाड़ी की जगह गांगुली की नियुक्ति तब हुई जब इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज जोनाथन ट्रॉट ने प्रिटोरिया कैपिटल्स के मुख्य कोच पद से इस्तीफा दिया। फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया पर ट्रॉट के नेतृत्व और समर्पण के लिए आभार जताया और उनके नए सफर के लिए शुभकामनाएं दीं। बता दें कि, 2026 टी-20 विश्व कप से टकराव से बचने के लिए आगामी SA टी-20 लीग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। यह लीग अब 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक खेली जाएगी।

करियर गांगुली के अंतरराष्ट्रीय करियर पर एक नजर गांगुली ने अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर में कुल 424 मैच खेले थे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के 113 मैचों में 42.18 की औसत से 7,212 रन बनाए थे। उनके नाम 1 दोहरा शतक, 16 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 311 मैचों में 40.73 की औसत से 11,363 रन बनाए थे, जिसमें उनके 22 शतक और 72 अर्धशतक शामिल रहे। टेस्ट मैचों में उन्होंने 32 विकेट लिए थे और वनडे में उनके नाम 100 विकेट दर्ज हैं।