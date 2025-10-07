पूर्व भारतीय कप्तान ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के टीम में चयन पर सवाल उठाए

पूर्व भारतीय कप्तान और चयनकर्ता दिलीप वेंगसरकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे टीम में चयन पर सवाल उठाए हैं। अंतिम बार दोनों खिलाड़ियों ने इस साल मार्च में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेला था, उसके बाद दोनों इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में नजर आए और तब से लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। वेंगसरकर ने आश्चर्य जताया कि कोहली और रोहित की फॉर्म और फिटनेस का मूल्यांकन कैसे किया गया।

बयान लंबे ब्रेक के बाद फॉर्म और फिटनेस का आकलन करना चुनौतीपूर्ण- वेंगसरकर वेंगसरकर ने मिड-डे से कहा, "रोहित और विराट पिछले कुछ वर्षों में बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अगर आप खेल का केवल एक ही प्रारूप खेल रहे हैं, तो मेरा मानना ​​है कि चयनकर्ताओं को इस पर फैसला लेना चाहिए।" उन्होंने कहा कि इतने लंबे ब्रेक के बाद उनकी फॉर्म और फिटनेस का आकलन करना चुनौतीपूर्ण होगा। उन्होंने आगे कहा कि दोनों खिलाड़ियों का चयन शायद उनके पिछले शानदार रिकॉर्ड के कारण हुआ है।

बयान शुभमन गिल वनडे टीम की कप्तानी के लिए सबसे उपयुक्त- वेंगसरकर वेंगसरकर ने कहा कि शुभमन गिल वनडे टीम की कप्तानी के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। उन्होंने कहा, "गिल सभी फॉर्मेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। दरअसल, जब आप कप्तान चुनते हैं, तो सबसे पहले टीम चुनते हैं और फिर टीम की कमान संभालने के लिए सबसे अच्छे खिलाड़ी को चुनते हैं। मुझे लगता है कि गिल वनडे और टेस्ट मैचों में टीम की कमान संभालने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं क्योंकि वह टी-20 में भी अच्छे हैं।"