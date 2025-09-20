स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा चौथा वनडे शतक, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

पारी ऐसी रही मंधाना की पारी भारतीय टीम 413 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। मंधाना ने पहली गेंद से ही आक्रामक क्रिकेट खेली। उन्होंने 63 गेंदों का सामना किया और 125 रन बनाए। उनके बल्ले से 17 चौके और 5 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 198.41 की रही। मंधाना ने हरलीन देओल के साथ मिलकर सिर्फ 31 गेंदों में 53 रन की साझेदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर सिर्फ 69 गेंदों में 121 रन की साझेदारी निभाई।

रिकॉर्ड मंधाना ने लगाया भारत के लिए सबसे तेज शतक मंधाना का गेंदों के लिहाज से भारत के लिए लगाया गया सबसे तेज शतक है। वहीं, वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह दूसरा सबसे तेज शतक है। पिछले मैच में इस खिलाड़ी ने 77 गेंदों में शतक लगाया था। मंधाना 70 गेंदों में आयरलैंड के खिलाफ राजकोट वनडे (2025) में शतक लगा चुकी हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत इस सूची में मंधाना के बाद मौजूद है। हरमनप्रीत ने 82 गेंदों में इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल शतक लगाया था।

ज्यादा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली बल्लेबाज मंधाना अब वनडे क्रिकेट में संयुक्त रूप से दूसरी सर्वाधिक शतक जड़ने वाली बल्लेबाज बन गईं हैं। ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने वनडे करियर में सर्वाधिक 15 शतक लगाए थे। मंधाना ने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स की बराबरी की है। बेट्स ने भी अपने वनडे करियर में 13 शतक लगाए हैं। पिछले मैच में मंधाना ने इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट की बराबरी की थी, जिन्होंने 12 शतक लगाए हैं।