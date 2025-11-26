गुवाहटी टेस्ट: साइमन हार्मर ने भारत की दूसरी पारी में लिया 5 विकेट हॉल, जानिए आंकड़े

गेंदबाजी शानदार रही हार्मर की गेंदबाजी भारत की दूसरी पारी के दौरान हार्मर की बेहतरीन गेंद पर केएल राहुल (6) बोल्ड हुए। उन्होंने मैच के 5वें दिन के पहले सत्र में कुलदीप यादव को बोल्ड किया। बतौर नाइट वाचमैन बल्लेबाली के लिए आए कुलदीप 38 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। 36 वर्षीय इस स्पिनर ने ध्रुव जुरेल (0) और ऋषभ पंत (13) को भी अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर (16) के रूप में अपना 5वां विकेट लिया।

करियर ऐसा है हार्मर का टेस्ट करियर हार्मर ने साल 2015 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। एक दशक लम्बे टेस्ट करियर में उन्होंने अब तक सिर्फ 14 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जिसकी 24 पारियों में 22 की औसत के साथ 65 से अधिक विकेट अपने नाम कर चुके हैं। इस मैच से पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 6/50 का रहा है। बता दें कि वह अपने प्रथम श्रेणी करियर में 1,000+ विकेट ले चुके हैं।

सीरीज इस सीरीज में बेहतरीन रही है हार्मर की गेंदबाजी कोलकाता टेस्ट में हार्मर ने कुल 8 विकेट लेते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत की पहली पारी में 30 रन देते हुए 4 विकेट और दूसरी पारी में 21 रन देते हुए 4 ही विकेट लिए थे। वहीं, गुवाहटी टेस्ट में पहली पारी में उन्होंने 64 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए थे। वह मौजूदा टेस्ट सीरीज में फिलहाल सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।