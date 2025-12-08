स्मृति मंधाना शादी तोड़ने के बाद मैदान पर लौटीं, जमकर किया बल्लेबाजी का अभ्यास

स्मृति मंधाना शादी तोड़ने के बाद मैदान पर लौटीं, जमकर किया बल्लेबाजी का अभ्यास
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना अपने निजी जीवन में आए एक तूफान के बाद फिर से सामान्य स्थिति की ओर लौटने की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने रविवार को संगीतकार पलाश मुच्छल के साथ शादी रद्द करने का ऐलान करने के बाद मैदान पर वापसी कर ली है। उन्होंने सोमवार को नेट्स पर जमकर बल्लेबाजी का अभ्यास किया। इस अभ्यास की तस्वीर अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
तैयारी
श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज की तैयारी में जुटी मंधाना
मंधाना की अभ्यास की तस्वीर को भारतीय टीम की श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाली 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की घरेलू सीरीज से जोड़कर देखा जा रहा है। यह सीरीज 21 दिसंबर से शुरू होगी। महिला वनडे विश्व कप 2025 में खिताबी जीत के बाद यह पहली बार है जब मंधाना हाथों में बल्ला लिए नेट्स पर नजर आई हैं। उनकी इस तस्वीर ने तमाम परेशानियों के बाद खेल के प्रति उनके समर्पण की मिसाल पेश की है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें मंधाना के अभ्यास की तस्वीर
SMRITI MANDHANA IS BACK 🔥— Johns. (@CricCrazyJohns) December 8, 2025
- She has started the practice for the Sri Lanka T20I series. pic.twitter.com/nawrH7ETnB
ऐलान
मंधाना ने रविवार को किया था मुच्छल से शादी तोड़ने का ऐलान
बता दें, मंधाना ने रविवार को मुच्छल के साथ शादी रद्द करने का अधिकारिक ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी मुच्छल के साथ शादी रद्द हो गई है और वह इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हैं। उन्होंने लोगों से भी परिवारों की निजता का सम्मान करने की अपील की थी। उनके बयान के बाद मुच्छल ने भी मंधाना से अलग होने का बयान जारी किया था। दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टग्राम पर अनफॉलो भी किया है।
जानकारी
कैसा है श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज का कार्यक्रम
भारत और श्रीलंका के बीच यह सीरीज 21 से 30 दिसंबर के बीच खेली जाएगी। सीरीज के पहले दो मुकाबले वाइजैग में खेले जाएंगे, जबकि शेष 3 मुकाबले तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे। ये सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेले जाएंगे।