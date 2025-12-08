ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श प्रथम श्रेणी क्रिकेट से लेंगे संन्यास- रिपोर्ट 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इस समय एशेज सीरीज में हिस्सा ले रही है, जिसकी शुरुआती 2 टेस्ट के लिए मिचेल मार्श टीम का हिस्सा नहीं थे। ऐसी खबर है कि मार्श अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 34 वर्षीय इस खिलाड़ी ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की ओर से अपना आखिरी प्रथम श्रेणी मैच खेल लिया है, जिससे उनका टेस्ट भविष्य अधर में लटक गया है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

टेस्ट क्रिकेट क्या टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कहेंगे मार्श? सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक, मार्श ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अपने साथी खिलाड़ियों को बताया है कि वे अब केवल सफेद गेंद क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, भले ही उन्होंने अपने घरेलू टीम से प्रथम श्रेणी नहीं खेलने का निर्णय लिया हो, लेकिन वह राष्ट्रीय टीम से मौका मिलने पर टेस्ट खेलना चाहते हैं। हालांकि, घरेलू टीम से संन्यास के बाद मार्श की टेस्ट टीम में वापसी की संभावनाएं कम जाएंगी।

घरेलू क्रिकेट 2019 से शेफील्ड शील्ड में खेले हैं सिर्फ 9 मैच 2019 से, मार्श ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 9 शेफील्ड शील्ड मैच खेले हैं। उन्हें इस समय जारी एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह पाने का एक संभावित दावेदार भी माना जा रहा था। हालांकि, उन्होंने हाल ही में मेलबर्न में हुए मैच में सिर्फ 9 और 4 रन के स्कोर किए। खराब फॉर्म के बावजूद, उन्होंने चयनकर्ताओं के संपर्क करने पर टेस्ट क्रिकेट खेलने की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं है।

बयान मार्श के टेस्ट भविष्य पर क्या बोले थे कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड? ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने अक्टूबर में कहा था कि अगर टेस्ट टीम को इससे फायदा होता है, तो वे सफेद गेंद क्रिकेट से मार्श जैसे किसी खिलाड़ी को चुनने में सहज होंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि मार्श के लिए वनडे और टी-20 कप्तानी और टेस्ट की तैयारी के बीच संतुलन बनाना मुश्किल है। उस समय मैकडोनाल्ड ने कहा था, "हमने अभी भी मार्श के टेस्ट करियर की उम्मीद नहीं छोड़ी है।"

करियर मार्श ने ऑस्ट्रेलिया से खेले हैं 66 टेस्ट मार्श ने अपना पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ साल 2014 में खेला था। उन्होंने 66 टेस्ट मैच खेले हैं और इसकी 80 पारियों में 28.53 की औसत से 2,083 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 3 शतक और 9 अर्धशतक निकले हैं। मार्श का टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर 181 रन रहा है। दूसरी तरफ गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने 40.41 की औसत के साथ 53 विकेट भी झटके हैं। उन्होंने एक पारी में 5 विकेट हॉल लिया है।