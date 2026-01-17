स्मृति मंधाना WPL इतिहास का पहला शतक जड़ने से चूकी, जानिए उनके आंकड़े

बल्लेबाजी कैसी रही मंधाना की पारी और साझेदारी? RCB को 167 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 14 रन के कुल स्कोर पर पहला झटका लगा था। उसके बाद मंधाना ने जॉर्जिया वॉल (54*) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और 91 गेंदों पर 142 रन की साझेदारी निभाई। इस दौरान मंधाना ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। हालांकि, वह शतक पूरा करने से चूक गईं। वह 61 गेंदों में 13 चौके और 3 छक्कों की मदद से 96 रन बनाकर नंदनी शर्मा का शिकार बनीं।

पारी WPL इतिहास में संयुक्त रूप से दूसरी सबसे बड़ी पारी मंधाना की यह पारी WPL इतिहास का संयुक्त दूसरा सवोच्च व्यक्तिगत स्कोर भी है। इस लीग का सर्वोच्च स्कोर संयुक्त रूप से सोफी डिवाइन (99 बनाम GG, 2023) और जॉर्जिया वोल (99* बनाम RCB, 2025) के नाम दर्ज हैं। दूसरे नंबर के लिए मंधाना ने एलिसा हीली (96* बनाम RCB, 2023) और बेथ मूनी (96* बनाम UPW, 2025) की बराबरी की है। तीसरे नंबर पर डिवाइन (95 बनाम DC, 2026) और हरमनप्रीत कौर (95* बनाम GG, 2024) हैं।

करियर ऐसा रहा है मंधाना का WPL करियर मंधाना ने 2023 में RCB की ओर से अपने WPL करियर का आगाज किया था। वह अब तक 30 मैचों की 30 पारियों में 28.00 की औसत और 131.81 की स्ट्राइक रेट से 812 रन बनाने में सफल रहीं हैं। इसमें 5 अर्धशतक शामिल हैं। यह उनका WPL में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी है। उन्होंने 114 चौके और 23 छक्के जड़े हैं। वह केवल एक बार नाबाद रही हैं। इस संस्करण उन्होंने 4 मैच में 166 रन बनाए हैं।

