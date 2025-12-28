भारतीय महिला टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया, मंधाना-शफाली ने की रिकॉर्ड साझेदारी
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना (80) और शफाली वर्मा (79) ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अर्धशतक लगाए। यह मंधाना के टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का कुल 32वां अर्धशतक साबित हुआ। वहीं, शफाली ने अपना 14वां अर्धशतक लगाया। इनकी पारियों की बदौलत भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपना सर्वोच्च टीम स्कोर 221/2 बनाया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही मंधाना और शफाली की पारियां
दाएं हाथ की बल्लेबाज शफाली 46 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हुई। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं, मंधाना ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 11 चौके और 3 बड़े छक्के लगाए। उम्दा लय में नजर आ रही मंधाना अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के दूसरे शतक से चूक गई। यह श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर है।
साझेदारी
मंधाना और शफाली ने की रिकॉर्ड साझेदारी
मंधाना ने शफाली के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की। यह अब दोनों बल्लेबाजों के बीच टी-20 में कुल चौथी शतकीय साझेदारी है। यह अब भारत की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। इससे पहले भारत की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी शफाली और मंधाना के नाम पर दर्ज था। इस जोड़ी ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 143 रन की साझेदारी की थी।
स्कोर
भारतीय टीम ने बनाया अपना सर्वोच्च टीम स्कोर
भारतीय महिला टीम का इससे पहले सर्वोच्च टीम स्कोर 217/4 था, जो 2024 में डीवाई पाटिल में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। इसके साथ-साथ भारतीय महिला टीम ने कुल चौथी बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200 रन का आंकड़ा पार किया। बता दें कि भारतीय टीम ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ (210/5 बनाम ट्रेंट ब्रिज) और 2024 में UAE के विरुद्ध (201/5 बनाम दांबुला) भी 200 से अधिक रन बनाए थे।
मंधाना
मंधाना ने पूरे किए अपने 10,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन
अपनी इस पारी के दौरान मंधाना 10,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली चौथी बल्लेबाज बनी। वह दिग्गज बल्लेबाजों की विशेष सूची में शामिल हुई हैं। क्रिकबज के मुताबिक, पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 10,868 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने खेल के सभी प्रारूपों को मिलाकर 10,652 रन बनाए हैं। इंग्लैंड की पूर्व दिग्गज चर्लोट एडवर्ड्स ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत 10,273 रन के साथ किया था।