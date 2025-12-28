भारतीय महिला टीम ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया, मंधाना-शफाली ने की रिकॉर्ड साझेदारी

पारी जोरदार रही मंधाना और शफाली की पारियां दाएं हाथ की बल्लेबाज शफाली 46 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हुई। अपनी इस अर्धशतकीय पारी में उन्होंने 12 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं, मंधाना ने 48 गेंदों का सामना करते हुए 80 रन बनाए। इस बीच उन्होंने 11 चौके और 3 बड़े छक्के लगाए। उम्दा लय में नजर आ रही मंधाना अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के दूसरे शतक से चूक गई। यह श्रीलंका के खिलाफ उनका सर्वोच्च स्कोर है।

साझेदारी मंधाना और शफाली ने की रिकॉर्ड साझेदारी मंधाना ने शफाली के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 162 रन की साझेदारी की। यह अब दोनों बल्लेबाजों के बीच टी-20 में कुल चौथी शतकीय साझेदारी है। यह अब भारत की ओर से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में किसी भी विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई। इससे पहले भारत की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड भी शफाली और मंधाना के नाम पर दर्ज था। इस जोड़ी ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 143 रन की साझेदारी की थी।

स्कोर भारतीय टीम ने बनाया अपना सर्वोच्च टीम स्कोर भारतीय महिला टीम का इससे पहले सर्वोच्च टीम स्कोर 217/4 था, जो 2024 में डीवाई पाटिल में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। इसके साथ-साथ भारतीय महिला टीम ने कुल चौथी बार टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 200 रन का आंकड़ा पार किया। बता दें कि भारतीय टीम ने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ (210/5 बनाम ट्रेंट ब्रिज) और 2024 में UAE के विरुद्ध (201/5 बनाम दांबुला) भी 200 से अधिक रन बनाए थे।