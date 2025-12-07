स्मृति मंधाना ने पलाश के साथ रद्द की शादी, मुच्छल ने भी दी तीखी प्रतिक्रिया

बयान मंधाना ने क्या जारी किया बयान? मंधाना ने इंस्टग्राम पर लिखा, 'पिछले कुछ हफ्तो में मेरे जीवन को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और मुझे लगता है कि इस समय मेरे लिए खुलकर बोलना जरूरी है। मैं बहुत व्यक्तिगत इंसान हूं और मैं इसे इसी तरह रखना चाहती हूं, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि मेरी शादी रद्द हो गई है। मैं इस मामले को यहीं समाप्त करना चाहती हूं और आप सभी से भी ऐसा ही करने का अनुरोध करती हूं।'

अपील मंधाना ने की दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करने की अपील मंधाना ने लिखा, 'कृपया इस समय दोनों परिवारों की निजता का सम्मान करें और हमें अपनी गति से आगे बढ़ने का अवसर दें। मेरे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य हमेशा अपने देश का सर्वोच्च स्तर पर प्रतिनिधित्व करना रहा है।' उन्होंने लिखा, 'मैं उम्मीद करती हूं कि मैं लंबे समय तक भारत के लिए खेलूंगी और ट्रॉफी जीतती रहूंगी। मेरा ध्यान हमेशा इसी पर रहेगा। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। अब आगे बढ़ने का समय है।'

पुष्टि मुच्छल ने भी की शादी रद्द होने की पुष्टि मंधाना के बाद मुच्छल ने भी इंस्टाग्राम पर मंधाना के साथ रिश्ते से आगे बढ़ने की घोषणा की है। उन्होंने लिखा, 'मैंने अपने जीवन में आगे बढ़ने और अपने निजी रिश्तों से दूर रहने का फैसला किया है। मेरे लिए यह देखना बहुत दुखद रहा है कि लोग मेरे लिए सबसे पवित्र चीज के बारे में बेबुनियाद अफवाहों पर इतनी आसानी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन दौर है। मैं इन सबसे शालीनता से निपटूंगा।'

चेतावनी मुच्छल ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी उन्होंने आगे लिखा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि हम, एक समाज के रूप में, किसी के बारे में बिना पुष्टि की गई अफवाहों के आधार पर राय बनाने से पहले रुकना सीखेंगे। हमारे शब्द हमें ऐसे जख्म दे सकते हैं जिन्हें हम कभी समझ नहीं पाएंगे। अफवाहों के गंभीर परिणाम होते हैं। मेरी टीम झूठी और अपमानजनक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों का धन्यवाद।'

अनफॉलो मंधाना ने इंस्टाग्राम पर मुच्छल को किया अनफॉलो मंधाना ने मुच्छल को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है, जबकि पलाश उन्हें इस लेख के लिखे जाने तक फॉलो कर रहे हैं। मंधाना ने हाल ही में 5 दिसंबर को अपनी इंस्टाग्राम टाइमलाइन पर एक विज्ञापन वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया से अपना ब्रेक खत्म किया था। कुछ प्रशंसकों ने देखा कि उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी नहीं पहनी है, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही ब्रेकअप की खबर आ सकती है।