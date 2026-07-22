भारत के खिलाफ कैसा रहा है जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा। इस सीरीज में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा होंगे। इस ऑलराउंडर खिलाड़ी से उनकी टीम को काफी उम्मीदें होंगी। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से किसी मैच को पलट सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम उनके खिलाफ अच्छी रणनीति के साथ उतरेगी। ऐसे में आइए भारत के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।
बल्लेबाज
भारत के खिलाफ बल्लेबाज के तौर पर ऐसे हैं रजा के आंकड़े
रजा ने भारत के खिलाफ अपना पहला मुकाबला 2015 में खेला था।
अब तक उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ 11 मैच खेले हैं, जिनकी 11 पारियों में 17.63 की औसत और 115.47 के स्ट्राइक रेट से 194 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 46 रन रहा है।
रजा भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।
इस सूची में दूसरे स्थान पर चामू चिभाभा हैं, जिन्होंने भारत के खिलाफ 172 रन बनाए हैं।
गेंदबाज
गेंदबाज के तौर पर ऐसे रहे हैं रजा के आंकड़े
रजा ने 11 मैचों की 11 पारियों में 28.62 की औसत से 8 विकेट भी लिए हैं। इस दौरान उनकी इकॉनमी रेट 7.63 की रही है।
इस खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/25 का रहा है।
रजा जिम्बाब्वे के लिए भारत के खिलाफ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं।
उनके अलावा ब्लेसिंग मुजरबानी ने भी भारत के खिलाफ 7 मैचों की 7 पारियों में 8 विकेट अपने नाम किए हैं।
कप्तान
कप्तान के तौर पर ऐसा रहा है रजा का प्रदर्शन
कप्तान के तौर पर रजा ने जिम्बाब्वे के लिए अपना पहला मुकाबला साल 2022 में खेला था।
अब तक वह 69 मैचों में टीम की कप्तानी कर चुके हैं। इस दौरान जिम्बाब्वे ने 31 मुकाबले जीते हैं, जबकि 36 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।
वहीं, 2 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। रजा की कप्तानी में टीम का जीत प्रतिशत 44.92 का रहा है।
अंतरराष्ट्रीय
जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी
रजा जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उनके अब 314 अंतरराष्ट्रीय मैच हो गए हैं।
इस दौरान उन्होंने 9,095 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 9 शतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 141 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने 31 से ज्यादा की औसत से बल्लेबाजी की है।
वहीं, गेंदबाजी में उन्होंने 245 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं।