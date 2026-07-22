सिकंदर रजा से सीरीज में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी (तस्वीर: एक्स/@ICC)

भारत के खिलाफ कैसा रहा है जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा का प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 03:31 pm Jul 22, 202603:31 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा। इस सीरीज में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा होंगे। इस ऑलराउंडर खिलाड़ी से उनकी टीम को काफी उम्मीदें होंगी। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से किसी मैच को पलट सकते हैं। ऐसे में भारतीय टीम उनके खिलाफ अच्छी रणनीति के साथ उतरेगी। ऐसे में आइए भारत के खिलाफ उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।