शुभमन गिल ने हर टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन के कैंप का दिया सुझाव- रिपोर्ट 

रिपोर्ट गिल की सलाह के लिए तैयार है BCCI टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, BCCI टेस्ट क्रिकेट की भविष्य की योजनाओं में गिल की सलाह के लिए तैयार है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट प्रारूप से संन्यास के बाद, गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज ड्रॉ खेली और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में जीत दर्ज की थी। उन्होंने इन मैचों में बल्ले से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वह चोटिल हो गए थे।

बयान गिल ने सीरीज से पहले की तैयारियों को लेकर दिया जोर गिल ने टेस्ट सीरीज से पहले बेहतर तैयारी की जरूरत पर जोर दिया है। BCCI के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि "गिल इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि टेस्ट सीरीज में जाने से पहले टीम को बेहतर तैयारी की जरूरत है।" सूत्र ने आगे कहा, "इस सीजन में शेड्यूल को लेकर एक बड़ी दिक्कत थी ये रही कि टीम को तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं मिला।"

BCCI COE के स्टाफ का इस्तेमाल कर सकती है BCCI घरेलू मैदान पर दूसरी टेस्ट सीरीज हारने के बाद BCCI ने लीडरशिप ग्रुप और टीम मैनेजमेंट के साथ पहले ही कुछ अनौपचारिक बैठकें की हैं। बोर्ड भविष्य के टेस्ट मैचों की बेहतर तैयारी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के स्टाफ का इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें COE क्रिकेट हेड वीवीएस लक्ष्मण को रेड-बॉल कैंप आयोजित करने में शामिल किया जा सकता है।

