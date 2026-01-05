शुभमन गिल ने हर टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन के कैंप का दिया सुझाव- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम को अपनी पिछली टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी थी। घर पर खेलते हुए भारतीय टीम को क्लीन स्वीप मिली थी। अब भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को एक रणनीतिक प्रस्ताव दिया है। खबरों के अनुसार, उन्होंने सुझाव दिया है कि हर टेस्ट सीरीज से पहले 15 दिन के कैंप जरूर होने चाहिए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा है।
रिपोर्ट
गिल की सलाह के लिए तैयार है BCCI
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, BCCI टेस्ट क्रिकेट की भविष्य की योजनाओं में गिल की सलाह के लिए तैयार है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट प्रारूप से संन्यास के बाद, गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज ड्रॉ खेली और वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में जीत दर्ज की थी। उन्होंने इन मैचों में बल्ले से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध वह चोटिल हो गए थे।
बयान
गिल ने सीरीज से पहले की तैयारियों को लेकर दिया जोर
गिल ने टेस्ट सीरीज से पहले बेहतर तैयारी की जरूरत पर जोर दिया है। BCCI के एक सूत्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि "गिल इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि टेस्ट सीरीज में जाने से पहले टीम को बेहतर तैयारी की जरूरत है।" सूत्र ने आगे कहा, "इस सीजन में शेड्यूल को लेकर एक बड़ी दिक्कत थी ये रही कि टीम को तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं मिला।"
BCCI
COE के स्टाफ का इस्तेमाल कर सकती है BCCI
घरेलू मैदान पर दूसरी टेस्ट सीरीज हारने के बाद BCCI ने लीडरशिप ग्रुप और टीम मैनेजमेंट के साथ पहले ही कुछ अनौपचारिक बैठकें की हैं। बोर्ड भविष्य के टेस्ट मैचों की बेहतर तैयारी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) के स्टाफ का इस्तेमाल करने पर भी विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें COE क्रिकेट हेड वीवीएस लक्ष्मण को रेड-बॉल कैंप आयोजित करने में शामिल किया जा सकता है।
सीरीज
भारत को WTC में इन देशों के खिलाफ खेलनी है सीरीज
भारत की अगली टेस्ट सीरीज जुलाई 2026 में श्रीलंका के खिलाफ होनी है। दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिए क्वालीफाई करने के भारत की डगर कठिन हुई है। 2025-27 चक्र में भारत की सिर्फ तीन सीरीज बची हैं। भारत ने श्रीलंका और न्यूजीलैंड खिलाफ उनके घर पर सीरीज खेलनी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर सीरीज में हिस्सा लेना है।