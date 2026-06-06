शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली शानदार शतकीय पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान: शुभमन गिल ने बतौर कप्तान जड़ा छठा टेस्ट शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 04:51 pm Jun 06, 202604:51 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट की पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतकीय पारी खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 11वां और अफगान टीम के खिलाफ पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 138 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी से भारतीय टीम बीच में लगे झटकों से उभरकर बड़े स्कोर की ओर अग्रसर हो पाई। दिन का खेल खत्म होने तक वह 103 रन पर नाबद थे।