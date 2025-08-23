शुभमन गिल नहीं खेलेंगे दलीप ट्रॉफी, जानिए BCCI की मेडिकल टीम ने क्या कहा

प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी का आगाज 28 अगस्त से होना है। इस टूर्नामेंट में भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। उन्हें नॉर्थ जोन का कप्तान बनाया गया था। उनके खून की जांच की गई है। इसके बाद फिजियो और मेडिकल टीम ने उनकी रिपोर्ट भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गिल दलीप ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

रिपोर्ट एशिया कप में खेलेंगे गिल दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के अनुसार गिल एशिया कप 2025 तक पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। हाल ही में गिल ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा की हैं। वह इंग्लैंड दौरे के बाद ग्रीस गए हुए हैं। नॉर्थ जोन अपना मुकाबला 28 अगस्त को ईस्ट जोन के खिलाफ बेंगलुरु में खेलेगी। ये मुकाबला BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर होगा। गिल अगर नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह अंकित कुमार कप्तानी करते नजर आएंगे।

रवाना 4 या 5 सितंबर को रवाना होगी भारतीय टीम एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से दुबई में होनी है। भारतीय क्रिकेट टीम को पहला मुकाबला 10 सितंबर को खेलना है। रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय टीम 4 या 5 सितंबर को दुबई के लिए रवाना होगी। एशिया कप में गिल भारतीय टीम के उप कप्तान बनाए गए हैं। ऐसे में अगर नॉर्थ जोन टूर्नामेंट में आगे बढ़ती भी है तो गिल खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हालांकि, गिल के ना खेलने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

टीम ऐसी है नॉर्थ जोन की टीम नॉर्थ जोन ने 55 दलीप ट्रॉफी संस्करणों में हिस्सा लिया है, जिसमें से 18 बार उन्होंने खिताब जीता है। नॉर्थ जोन की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), शुभम खजूरिया, अंकित कुमार (उपकप्तान), आयुष बडोनी, यश ढुल, अंकित कलसी, निशांत संधू, साहिल लोत्रा, मयंक डागर, युद्धवीर सिंह चरक, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अंशुल कंबोज, औकिब नबी और कन्हैया वधावन। स्टैंडबाय: शुभम अरोड़ा, जसकरनवीर सिंह पॉल, रवि चौहान, आबिद मुश्ताक, निशंक बिड़ला, उमर नजीर और दिवेश शर्मा।