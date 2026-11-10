शुभमन गिल को SENA देशों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा (फाइल तस्वीर)

SENA देशों में शुभमन गिल को बदलनी होगी तकनीक, पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दिया अहम बयान

लेखन आदर्श कुमार 04:14 pm Nov 10, 202604:14 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड दौरे पर कप्तान शुभमन गिल की शुरुआत अब तक अच्छी नहीं रही है। ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में उन्होंने 56 गेंदों पर 37 रन बनाए थे। वहीं, दूसरे वनडे में भारतीय कप्तान पहली बार अपने करियर में गोल्डन डक (पहली गेंद) पर आउट हुए थे। पूर्व भारतीय स्पिनर मुरली कार्तिक का मानना है कि गिल को SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों की परिस्थितियों में सफल होने के लिए अपनी तकनीक में बदलाव करना होगा।