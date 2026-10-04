शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार से नवाजा गया है

शुभमन गिल ने की धाेनी और युवराज के इस रिकॉर्ड की बराबरी, जानिए क्या किया

लेखन भारत शर्मा 12:04 pm Oct 04, 202612:04 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खिलाफ खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज करने के बाद 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' से पुरस्कार से नवाजा गया। यह वनडे में उनका 7वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार था। इस तरह उन्होंने इस मामले में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऑलराउंडर युवराज सिंह की बराबरी कर ली है। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।