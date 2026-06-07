शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

एकमात्र टेस्ट: शुभमन गिल ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड्, जानिए आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 10:56 am Jun 07, 202610:56 am

क्या है खबर?

शुभमन गिल ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट के पहले दिन शतक जड़कर बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारतीय कप्तान के तौर पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1,000 रन पूरे कर लिए। गिल यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के 11वें कप्तान बने। उन्होंने कप्तान के रूप में सिर्फ 15वीं टेस्ट पारी में यह आंकड़ा छुआ। इस मामले में उनसे आगे केवल सुनील गावस्कर हैं, जिन्होंने 14 पारियों में कप्तान रहते हुए 1000 टेस्ट रन पूरे किए थे।