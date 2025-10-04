भारत ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज को हराया, सीरीज में हासिल की 1-0 की बढ़त

भारतीय क्रिकेट टीम ने अहमदाबाद में खेले गए टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को पारी और 140 रन से हरा दिया। भारत द्वारा पहली पारी में हासिल की गई 286 रन की बढ़त के बाद वेस्टइंडीज की टीम दूसरी पारी में 146 रन पर ढेर हो गई। इसके साथ ही भारत ने इस सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त हासिल कर ली है। आइए इस टेस्ट में बने सभी रिकॉर्ड्स पर एक नजर डाल लेते हैं।

लेखा-जोखा भारत ने इस तरह से दर्ज की जीत वेस्टइंडीज ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए थे। भारत से मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए थे। जवाब में भारत ने केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रविंद्र जडेजा (104*) के शतकों की मदद से 448/5 का स्कोर बनाते हुए 286 रन की बढ़त हासिल की। तीसरे दिन वेस्टइंडीज की दूसरी पारी भी केवल 146 रन पर सिमट गई। भारत से जडेजा ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए।

गेंदबाजी जडेजा ने चटकाए 4 विकेट वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में जडेजा ने बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने जॉन कैम्पबेल (14), ब्रेंडन किंग (5), शाई होप (1) और जोहान लेन (14) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने 13 ओवर में 3 मेडन के साथ 54 रन खर्च करते हुए ये सफलताएं अर्जित की। इसी तरह मोहम्मद सिराज ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट अपने नाम किया।

बल्लेबाजी दूसरी पारी में कैसी रही वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी? वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी पहली पारी की तरह ही दूसरी पारी में भी काफी खराब रही। टीम ने 46 रन तक अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। यहां से एलिक अथानाजे (38) और ग्रीव्स (25) ने 46 रन की अहम साझेदारी कर स्कोर को 100 के करीब पहुंचा दिया। उसके बाद जेडेन सील्स (22), खैरी पियरे (13) और जोहान लेन (14) ने छोटी-छोटी साझेदारी कर टीम को 140 के पार पहुंचाया। हालांकि, ये टीम की हार नहीं टाल सके।

गेंदबाजी सिराज ने भारत में किया अपना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन सिराज ने इस मैच में 61/7 के आंकड़े दर्ज किए। यह उनका भारतीय सरजमीं पर मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। उन्हाेंने वेस्टइंडीज की पहली पारी में तेजनाराण चंद्रपॉल (0), एलिक ऐथानेज (12), ब्रैंडन किंग (13) और कप्तान रोस्टन चेज (24) को आउट कर 40 रन देते हुए ये 4 विकेट लिए थे। इसी तरह उन्होंने दूसरी पारी में चंद्रपॉल (8), जस्टिन ग्रीव्स (25) और जोमेल वार्रिकन (0) को आउट करते हुए 31 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए।

बल्लेबाजी राहुल ने जड़ा 11वां टेस्ट शतक दूसरे दिन भारत के लिए सलामी बल्लेबाज राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी (100) खेली। यह उनके टेस्ट करियर का 11वां टेस्ट शतक रहा। बड़ी बात यह रही कि यह राहुल का 9 साल बाद भारतीय सरजमीं पर पहला शतक रहा है। यह उनका भारत में दूसरा ही टेस्ट शतक रहा है। वह अपनी पारी में 197 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौकों की मदद से शतक जड़कर आउट हुए।

जानकारी राहुल बने बतौर सलामी बल्लेबाज 10 शतक जड़ने वाले चौथे भारतीय यह राहुल का बतौर सलामी बल्लेबाज 10वां शतक था। वह भारत के लिए 10 टेस्ट शतक जड़ने वाले चौथे सलामी बल्लेबाज बने हैं। पूर्व महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (33) पहले, वीरेंद्र सहवाग (22) दूसरे और मुरली विजय (12) तीसरे पायदान पर हैं।

शतक ध्रुव जुरेल ने जड़ा पहला टेस्ट शतक विकेटकीपर बल्लेबाज जुरेल ने भारत की पहली पारी में दमदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा। यह उनके टेस्ट करियर का पहला ही शतक रहा। उन्होंने जडेजा (104*) के साथ 5वें विकेट के लिए 206 रन की अहम साझेदारी निभाई। वह अपनी पारी में 210 गेंदों का सामना करते हुए 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 125 रन बनाकर आउट हुए। उनके अब 6 टेस्ट की 9 पारियों में 53.14 की औसत से 372 रन हो गए हैं।

शतक जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जड़ा दूसरा शतक राहुल और जुरेल के बाद ऑलराउंडर जडेजा ने भी बल्लेबाजी में हाथ दिखाते हुए नाबाद शतकीय पारी खेली। यह उनके करियर का छठा और वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 168 गेंदों में पूरा किया। वह अपनी पारी में अब तक 176 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 5 छक्के जड़ चुके हैं। उनके अब 86 मैचों की 129 पारियों में 3,990* रन हो चुके हैं। वह अब तक 27 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं।

जानकारी जडेजा ने छक्कों के मामले में धोनी को पछाड़ा जडेजा के अब टेस्ट करियर में 79 छक्के हो गए हैं। वह चौथे सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सूची में सहवाग (90) और ऋषभ पंत (90) पहले, रोहित शर्मा (88) दूसरे और महेंद्र सिंह धोनी (78) तीसरे नंबर पर हैं।